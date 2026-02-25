El Ayuntamiento de Barcelona activa una ayuda con hasta 400 euros al mes para pagar el alquiler

Las subvenciones se podrán solicitar desde el viernes 20 de febrero y pagarán hasta 400 euros mensuales durante 12 meses. El Ayuntamiento de Barcelona lanza una convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a familias monoparentales y a personas mayores de 55 años que vivan solas. La medida, dotada con 6 millones de euros, cubrirá parte de la renta cuando supere el 30% de los ingresos, con un máximo de 400 euros al mes (4.800 al año) para viviendas con alquiler de hasta 1.100 euros.

Quién puede pedir las ayudas al alquiler en Barcelona y qué límites económicos se exigen

¿Quién puede pedir esta ayuda? Familias monoparentales y personas de 55 años o más que vivan solas en Barcelona y acrediten vulnerabilidad económica. La vivienda debe estar en el municipio y el alquiler no puede superar los 1.100 euros mensuales. La prestación cubre solo la parte de la renta que exceda el 30% de los ingresos, con un tope de 400 euros al mes y durante 12 mensualidades. Para valorar el riesgo de exclusión residencial se fijan topes de ingresos vinculados al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) según el tipo de hogar:

Tipo de hogar Límite de ingresos vinculado al IRSC Persona que vive sola Hasta 2 veces el IRSC Unidad de convivencia Hasta 2,5 veces el IRSC Casos con discapacidad o alta dependencia Hasta 3,5 veces el IRSC

Quedan fuera del cómputo atrasos, gastos individuales, plazas de aparcamiento y trasteros, de forma que la ayuda se centra en la vivienda habitual.

Cómo solicitar la ayuda al alquiler en Barcelona y cómo se integra en el Pla Viure municipal

Las solicitudes podrán presentarse desde el viernes 20 de febrero, de forma presencial o por los canales telemáticos del Ayuntamiento. Habrá que aportar la documentación de ingresos del hogar y el contrato de alquiler para acreditar la situación económica.

Las ayudas nacen de un acuerdo con Junts per Barcelona y el consistorio las enmarca en su estrategia para frenar la pérdida de vivienda habitual en un mercado del alquiler muy tensionado. La nueva convocatoria se suma a otras líneas de apoyo del Consorcio de la Vivienda de Barcelona y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que gestionan prestaciones para inquilinos vulnerables como:

La prestación económica de urgencia social, ayudas al pago del alquiler, el Bo Alquiler Joven y otras prestaciones de especial urgencia.

El objetivo central es evitar la expulsión de vecinos vulnerables y favorecer su permanencia en la vivienda habitual. Estas ayudas se integran en el Pla Viure, la estrategia municipal para ampliar el parque público de vivienda, impulsar el alquiler asequible y reforzar el apoyo a las personas con menos recursos, un pequeño salvavidas para muchos hogares barceloneses.