Panorámica de Barcelona con edificios de viviendas y Torre Glòries sobre ayudas de 400 euros al mes para pagar el alquiler

El Ayuntamiento de Barcelona activa una ayuda con hasta 400 euros al mes para pagar el alquiler

Las subvenciones se podrán solicitar desde el viernes 20 de febrero y pagarán hasta 400 euros mensuales durante 12 meses. El Ayuntamiento de Barcelona lanza una convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a familias monoparentales y a personas mayores de 55 años que vivan solas. La medida, dotada con 6 millones de euros, cubrirá parte de la renta cuando supere el 30% de los ingresos, con un máximo de 400 euros al mes (4.800 al año) para viviendas con alquiler de hasta 1.100 euros.

Quién puede pedir las ayudas al alquiler en Barcelona y qué límites económicos se exigen

¿Quién puede pedir esta ayuda? Familias monoparentales y personas de 55 años o más que vivan solas en Barcelona y acrediten vulnerabilidad económica. La vivienda debe estar en el municipio y el alquiler no puede superar los 1.100 euros mensuales. La prestación cubre solo la parte de la renta que exceda el 30% de los ingresos, con un tope de 400 euros al mes y durante 12 mensualidades. Para valorar el riesgo de exclusión residencial se fijan topes de ingresos vinculados al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) según el tipo de hogar:

Tipo de hogarLímite de ingresos vinculado al IRSC
Persona que vive solaHasta 2 veces el IRSC
Unidad de convivenciaHasta 2,5 veces el IRSC
Casos con discapacidad o alta dependenciaHasta 3,5 veces el IRSC

Quedan fuera del cómputo atrasos, gastos individuales, plazas de aparcamiento y trasteros, de forma que la ayuda se centra en la vivienda habitual.

Cómo solicitar la ayuda al alquiler en Barcelona y cómo se integra en el Pla Viure municipal

Las solicitudes podrán presentarse desde el viernes 20 de febrero, de forma presencial o por los canales telemáticos del Ayuntamiento. Habrá que aportar la documentación de ingresos del hogar y el contrato de alquiler para acreditar la situación económica.

Las ayudas nacen de un acuerdo con Junts per Barcelona y el consistorio las enmarca en su estrategia para frenar la pérdida de vivienda habitual en un mercado del alquiler muy tensionado. La nueva convocatoria se suma a otras líneas de apoyo del Consorcio de la Vivienda de Barcelona y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que gestionan prestaciones para inquilinos vulnerables como:

  • La prestación económica de urgencia social, ayudas al pago del alquiler, el Bo Alquiler Joven y otras prestaciones de especial urgencia.

El objetivo central es evitar la expulsión de vecinos vulnerables y favorecer su permanencia en la vivienda habitual. Estas ayudas se integran en el Pla Viure, la estrategia municipal para ampliar el parque público de vivienda, impulsar el alquiler asequible y reforzar el apoyo a las personas con menos recursos, un pequeño salvavidas para muchos hogares barceloneses.

