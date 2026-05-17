Hacienda vigila las facturas de autónomos y puede imponer sanciones de hasta 150.000 euros

La Agencia Tributaria refuerza el control sobre autónomos y profesionales para evitar errores, facturas sin declarar y posibles casos de fraude fiscal. Las sanciones pueden ser leves, graves o muy graves, según la Ley General Tributaria.

Una factura con datos incorrectos, incompletos o no declarada puede salir muy cara. Hacienda puede imponer multas de hasta 150.000 euros en los supuestos más graves, sobre todo cuando detecta ocultación de ventas, registros modificados o programas informáticos que no garanticen la integridad de la facturación.

Con la campaña de la declaración de la renta, los más de tres millones de autónomos en España deben presentar los ingresos de 2025. A diferencia de algunos trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia tienen esta obligación independientemente de sus ingresos. Por eso, hasta el 30 de junio, tienen deberes pendientes con Hacienda.

Qué errores en las facturas pueden acabar en una sanción de Hacienda

La Agencia Tributaria vigila las facturas emitidas y declaradas por los autónomos, tanto en la renta como en las autoliquidaciones trimestrales del IVA, que se presentan entre los días 1 y 20 del mes. ¿Dónde está el riesgo? En que un descuido pequeño puede convertirse en una multa.

Entre los errores habituales están incluir datos incorrectos o incompletos, no conservar justificantes, no registrar operaciones o utilizar programas que no aseguren la integridad de los registros. Vamos, que una factura mal hecha no es un simple papel sin importancia.

La multa de Hacienda de hasta 150.000 euros para los casos más graves

Las sanciones se recogen en el artículo 201 de la Ley General Tributaria, que considera infracción incumplir las obligaciones de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.

Además, el artículo 201 bis contempla multas de hasta 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo de sistema o programa informático que sea objeto de infracción.

En los casos más graves, como ocultación de ventas, facturas no registradas, modificación de registros o contabilidad paralela, la multa puede llegar hasta el 150% del importe de la operación. Es decir, si la factura incorrecta es de 100.000 euros, la sanción podría alcanzar los 150.000 euros.

Otras sanciones de Hacienda por facturas incorrectas que deben conocer los autónomos

Hacienda también contempla sanciones más reducidas cuando la infracción no alcanza ese nivel de gravedad:

300 euros por facturas emitidas y no conservadas; 150 euros por facturación incorrecta; 75% del importe de las operaciones cuando se emiten datos falsos, con posibilidad de subir hasta el 150% en los casos más graves.

Los autónomos deben revisar cada factura antes de declararla y conservar la documentación. Emitir facturas ajustadas a la realidad evita problemas y reduce el riesgo de recibir un buen susto de Hacienda.