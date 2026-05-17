Ni contar ovejas ni dejar la mente en blanco: el sencillo método mental que ayuda a dormir mejor cuando aparecen las preocupaciones por la noche

Dormirse debería ser fácil, pero hay noches en las que la cabeza decide montar su propia reunión de urgencia. Conversaciones pendientes, tareas sin hacer y preocupaciones varias aparecen justo cuando uno solo quiere cerrar los ojos. Para esos momentos, la psicóloga Sonia Barber propone una técnica de imaginación guiada que busca calmar la mente sin recurrir a pastillas.

La idea no consiste en obligarse a dormir, sino en darle al cerebro una tarea sencilla, conocida y repetitiva. También algunos especialistas, como el psiquiatra Fernando Mora, han señalado técnicas para frenar pensamientos negativos y favorecer la relajación. En el fondo, se trata de dejar de pelearse con la mente y llevarla poco a poco hacia una escena tranquila.

Por qué la imaginación guiada puede ayudarte cuando la mente no se apaga

Muchas personas intentan dormir dejando la mente en blanco, pero eso suele acabar regular. Cuanto más se intenta no pensar, más aparecen las preocupaciones, como si el cerebro eligiera precisamente ese momento para revisar la agenda completa. Vaya faena, sobre todo cuando al día siguiente toca funcionar con cara de persona descansada.

La propuesta de Sonia Barber va por otro camino: ocupar la mente con una ruta familiar. Según plantea, el objetivo es cortar ese bucle mental que mantiene al cerebro funcionando a toda velocidad. No se trata de forzar el sueño, sino de crear unas condiciones más calmadas para que llegue poco a poco.

Además, la psicóloga señala que este método mejora con la práctica. Al principio puede llevar más tiempo, pero con los días el cerebro se acostumbra y el proceso puede volverse más automático.

Cómo preparar el cuerpo antes de dormir con esta rutina nocturna

Antes de empezar con la parte mental, conviene preparar el cuerpo. El primer paso es sencillo: tumbarse en la cama, cerrar los ojos y colocarse en una postura cómoda. Parece poca cosa, pero empezar sin tensión ayuda a que la técnica no se convierta en otra tarea más de la noche.

También ayuda mantener una rutina estable. Irse a dormir a una hora parecida cada noche permite que el cuerpo anticipe el descanso y entre con más facilidad en modo sueño. En otras palabras, cuanto menos improvisada sea la noche, menos margen tiene la mente para irse de excursión por los problemas.

La técnica puede resumirse en estos pasos básicos, siempre sin presión y sin convertirlo en una competición contra el reloj:

Paso Qué hacer Para qué sirve 1 Tumbarse y cerrar los ojos Relajar el cuerpo 2 Elegir una ruta conocida Dar una tarea neutra a la mente 3 Imaginar el recorrido con detalle Alejar la atención de las preocupaciones 4 Volver a la ruta si hay distracciones Recuperar el foco sin frustrarse

La tabla recoge el esquema principal, pero lo importante es hacerlo con calma. Si una noche cuesta más, no significa que la técnica no funcione. Simplemente, el cerebro también tiene sus días, y no siempre coopera a la primera.

Cómo recorrer una ruta conocida para frenar el sobrepensamiento nocturno

Una vez el cuerpo está tranquilo, llega el ejercicio principal. Sonia Barber recomienda escoger un camino que se haga a menudo, como la ruta al trabajo, al gimnasio, a casa de un familiar o a cualquier lugar habitual. La clave está en que sea un recorrido conocido y sin una carga emocional fuerte.

Después, hay que imaginar ese camino con todos los detalles posibles. No vale pasar por encima como quien mira el mapa del móvil con prisa. Conviene fijarse en una esquina, un semáforo, una tienda, una puerta, un árbol o el color de una fachada.

¿Para qué sirve todo esto? Para que la mente se concentre en algo cotidiano, concreto y repetitivo. Así, las preocupaciones van perdiendo protagonismo y el cerebro deja de engancharse tanto a los pensamientos que suelen alargar la noche.

Qué hacer si te distraes mientras intentas conciliar el sueño

Distraerse es normal. De hecho, lo raro sería no hacerlo. La mente puede saltar a otros temas, recuperar asuntos pendientes o volver a repasar el día justo cuando parecía que todo iba bien.

Cuando ocurra, la recomendación es no enfadarse ni empezar de cero con frustración. Basta con volver al camino elegido y continuar desde donde se pueda. Si te pierdes en otro pensamiento, regresas a la ruta y listo, sin bronca mental añadida, que bastante tiene ya uno con no dormirse.

Con la práctica, esta técnica de imaginación guiada puede convertirse en una herramienta útil para quienes sobrepiensan por la noche. En lugar de luchar contra la mente, se le ofrece una tarea calmada, repetitiva y fácil de seguir. Y a veces, precisamente ahí está el truco: dejar de perseguir el sueño para permitir que llegue.