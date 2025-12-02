Oficial: el calendario de diciembre 2025 se presenta con puentes, vacaciones escolares y fiestas muy esperadas por las familias

Diciembre viene cargado de fechas clave: el puente del 6 y 8, el inicio de las vacaciones escolares en torno al 22–23 y celebraciones como Nochebuena, Navidad y Nochevieja. ¿Lo tienes ya en la agenda?

El último mes del año empieza en lunes y cuenta con 31 días. En él comienza el invierno y se concentran algunas de las jornadas más esperadas, ideales para organizar planes, viajes o simplemente disfrutar del ambiente festivo.

Fechas del puente de diciembre 2025 y festivos nacionales en España

El puente gira en torno a dos festivos nacionales: sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y lunes 8 (Inmaculada Concepción). Al caer el 6 en sábado, quienes trabajan de lunes a viernes no suman un día libre extra, aunque sí disfrutan de un fin de semana largo de tres días. La Constitución conmemora el referéndum de 1978, con actos institucionales; la Inmaculada es una tradición católica muy arraigada.

En ciudades como Málaga, Zaragoza, Baleares o Galicia se inauguran los alumbrados navideños y se multiplican los planes. Entre los más habituales destacan:

Visitar mercadillos, hacer las primeras compras navideñas, montar el belén y el árbol y disfrutar de los alumbrados.

Un buen momento para encender el espíritu navideño, ¿verdad?

Cómo organizar viajes y planes en el calendario de diciembre 2025

Diciembre coincide con el final del primer trimestre lectivo; las vacaciones de Navidad arrancan en torno al 22–23, según comunidad autónoma. Por tanto, muchas familias aprovechan para viajar o programar actividades. ¿Trabajas de lunes a viernes? Ten en cuenta que el 6 cae en sábado y el 8 en lunes.

A continuación, un resumen de fechas y observaciones más relevantes para cuadrar tu agenda:

Fecha Día Qué se celebra Observaciones 6 de diciembre sábado Día de la Constitución Festivo nacional; fin de semana largo de tres días 8 de diciembre lunes Inmaculada Concepción Festivo nacional 24 de diciembre miércoles Nochebuena No festivo nacional; en muchas empresas jornada reducida o no laborable 25 de diciembre jueves Navidad Festivo nacional 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes Jornada de “inocentadas”, bromas y muñecos de papel 31 de diciembre miércoles Nochevieja No festivo nacional

Con esta tabla a mano, es más fácil evitar imprevistos y sacar partido a cada fecha.

Qué ocurre en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Santos Inocentes en 2025

La Nochebuena, miércoles 24, es una de las veladas más emotivas: se cena en familia y, en zonas de Andalucía como Jerez o Sevilla, se celebran “zambombas”. Antiguamente los niños pedían el ‘aguinaldo’; hoy lo dan, sobre todo, los abuelos.

El jueves 25, Navidad, es festivo nacional. Lo típico es reunirse a almorzar con recetas especiales como asados de cordero, sopa de pavo o marisco, además de turrones y polvorones. Muchas familias hacen amigo invisible y, desde la tradición religiosa, se asiste a la Misa del Gallo a medianoche.

El miércoles 31, Nochevieja, se despide el año con las 12 uvas al son de las campanadas. Hay quien sigue la Puerta del Sol por televisión y quien prefiere vivirlo en plazas y centros urbanos; después llegan cotillones, bailes y brindis hasta la madrugada.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, recuerda un episodio bíblico y se ha convertido en una jornada de humor con “inocentadas” a familiares, amigos o compañeros.