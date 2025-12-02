Oficial: el calendario de diciembre 2025 se presenta con puentes, vacaciones escolares y fiestas muy esperadas por las familias

Diciembre viene cargado de fechas clave: el puente del 6 y 8, el inicio de las vacaciones escolares en torno al 22–23 y celebraciones como Nochebuena, Navidad y Nochevieja. ¿Lo tienes ya en la agenda?
El último mes del año empieza en lunes y cuenta con 31 días. En él comienza el invierno y se concentran algunas de las jornadas más esperadas, ideales para organizar planes, viajes o simplemente disfrutar del ambiente festivo.
Fechas del puente de diciembre 2025 y festivos nacionales en España
El puente gira en torno a dos festivos nacionales: sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y lunes 8 (Inmaculada Concepción). Al caer el 6 en sábado, quienes trabajan de lunes a viernes no suman un día libre extra, aunque sí disfrutan de un fin de semana largo de tres días. La Constitución conmemora el referéndum de 1978, con actos institucionales; la Inmaculada es una tradición católica muy arraigada.
En ciudades como Málaga, Zaragoza, Baleares o Galicia se inauguran los alumbrados navideños y se multiplican los planes. Entre los más habituales destacan:
- Visitar mercadillos, hacer las primeras compras navideñas, montar el belén y el árbol y disfrutar de los alumbrados.
Un buen momento para encender el espíritu navideño, ¿verdad?
Cómo organizar viajes y planes en el calendario de diciembre 2025
Diciembre coincide con el final del primer trimestre lectivo; las vacaciones de Navidad arrancan en torno al 22–23, según comunidad autónoma. Por tanto, muchas familias aprovechan para viajar o programar actividades. ¿Trabajas de lunes a viernes? Ten en cuenta que el 6 cae en sábado y el 8 en lunes.
A continuación, un resumen de fechas y observaciones más relevantes para cuadrar tu agenda:
|Fecha
|Día
|Qué se celebra
|Observaciones
|6 de diciembre
|sábado
|Día de la Constitución
|Festivo nacional; fin de semana largo de tres días
|8 de diciembre
|lunes
|Inmaculada Concepción
|Festivo nacional
|24 de diciembre
|miércoles
|Nochebuena
|No festivo nacional; en muchas empresas jornada reducida o no laborable
|25 de diciembre
|jueves
|Navidad
|Festivo nacional
|28 de diciembre
|Día de los Santos Inocentes
|Jornada de “inocentadas”, bromas y muñecos de papel
|31 de diciembre
|miércoles
|Nochevieja
|No festivo nacional
Con esta tabla a mano, es más fácil evitar imprevistos y sacar partido a cada fecha.
Qué ocurre en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Santos Inocentes en 2025
La Nochebuena, miércoles 24, es una de las veladas más emotivas: se cena en familia y, en zonas de Andalucía como Jerez o Sevilla, se celebran “zambombas”. Antiguamente los niños pedían el ‘aguinaldo’; hoy lo dan, sobre todo, los abuelos.
El jueves 25, Navidad, es festivo nacional. Lo típico es reunirse a almorzar con recetas especiales como asados de cordero, sopa de pavo o marisco, además de turrones y polvorones. Muchas familias hacen amigo invisible y, desde la tradición religiosa, se asiste a la Misa del Gallo a medianoche.
El miércoles 31, Nochevieja, se despide el año con las 12 uvas al son de las campanadas. Hay quien sigue la Puerta del Sol por televisión y quien prefiere vivirlo en plazas y centros urbanos; después llegan cotillones, bailes y brindis hasta la madrugada.
El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, recuerda un episodio bíblico y se ha convertido en una jornada de humor con “inocentadas” a familiares, amigos o compañeros.