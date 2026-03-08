Es oficial: adiós al paro indefinido con una reforma que promete más empleo en Bélgica

La prestación por desempleo pasa a tener un máximo de dos años, con retirada progresiva del derecho y fuerte oposición de los sindicatos belgas. Desde este domingo, la prestación por desempleo deja de ser indefinida en Bélgica: se limita a dos años y el Gobierno lo justifica por la falta de mano de obra, frente a los sindicatos, que lo ven un recorte muy duro.

¿Quiénes se ven afectados? El paro sin límite ya se acabó el 31 de diciembre para quienes llevaban más de 20 años cobrando la prestación. Para la mayoría de perceptores y para los nuevos solicitantes, la supresión entra en vigor este domingo.

La nueva normativa se aplicará a las solicitudes de prestación presentadas desde marzo de 2026. Quien haya pedido el paro antes de esa fecha entrará en un régimen transitorio que irá reduciendo el derecho de forma gradual.

Calendario del fin del paro indefinido en Bélgica y régimen transitorio por olas

El Ejecutivo belga ha diseñado un sistema de retirada progresiva que la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) describe como olas, hasta un máximo de seis. Cada fase afectará a grupos distintos según el tiempo en desempleo y otros factores socioeconómicos.

La primera ola se centrará en quienes hayan acumulado al menos 20 años de desempleo durante su carrera y en los beneficiarios de prestaciones de inserción que empezaron a cobrarlas, como tarde, el 1 de enero de 2025. Después, otras olas extenderán la retirada del derecho.

Además, se limita a 12 meses la duración de las prestaciones de inserción, con excepciones para algunos perfiles. El Gobierno refuerza la protección a los becarios con un buzón de denuncias anónimas que se suma a su Estatuto. Este cuadro ayuda a situar las principales fechas del nuevo sistema:

Fecha clave Cambio en la prestación por desempleo 31 de diciembre Fin del paro indefinido para quienes llevaban más de 20 años Marzo de 2026 Aplicación de la nueva normativa a las nuevas solicitudes de prestación 1 de julio de 2027 Previsión de eliminación del paro indefinido, con algunas excepciones

En resumen, el fin del paro indefinido se aplicará de forma escalonada en el tiempo.

Excepciones al fin del paro indefinido y respuesta de los sindicatos belgas

Pese al giro, el Gobierno belga mantiene excepciones: aunque el paro indefinido debería desaparecer el 1 de julio de 2027, seguirán existiendo reglas especiales para artistas, pescadores y mayores de 55 años con 30 años de servicio, entre otros. Además, el subsidio podrá continuar temporalmente en casos muy concretos:

Continuación temporal del subsidio para trabajadores a tiempo parcial.

a tiempo parcial. Mantenimiento de la ayuda para desempleados que hayan iniciado una formación en una ocupación con falta de mano de obra antes del 1 de enero de 2026.

Los sindicatos mayoritarios CSC, FGTB y CGSLB han liderado la oposición a la reforma. El 29 de octubre presentaron demandas de anulación y suspensión ante el Tribunal Constitucional, al verla como un ataque a la seguridad social belga.

Sin embargo, el 15 de enero el Constitucional rechazó suspender la ley porque ningún solicitante demostró un daño grave e irreparable. Tras la sentencia, el viceprimer ministro de Empleo, David Clarinval, celebró la decisión y defendió la reforma para asegurar la sostenibilidad de la seguridad social.