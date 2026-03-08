Adiós al pan recién hecho en esta famosa panadería que baja la persiana después de casi 100 años de vida

La panadería Caballero Okindegia, en la plaza de Santiago 16 (bajo), ha bajado la persiana tras casi un siglo elaborando pan recién hecho, pastas caseras, magdalenas y tortas con sabor a canela.

¿Se trata de un cierre definitivo? La respuesta es que sí. El 26 de diciembre una avería en el horno provocó llama al exterior y obligó a detener la producción. Ese día el negocio anunció que, “debido a una importante avería”, permanecería cerrado hasta el 2 de enero.

Más tarde se publicó el comunicado final: “Lamentamos comunicar que panificadora Caballero cesa su actividad por fuerza mayor. Agradecemos todos estos años juntos”. A primeros de enero se colgó el cartel definitivo en el local y el cierre se hizo oficial el miércoles 28.

Historia familiar de la panadería Caballero en Navarra y generaciones al frente

La historia de Caballero Okindegia arranca en 1929, cuando Asuncio Caballero abrió el horno que dio origen al negocio familiar. Después siguieron sus tíos Jesús Mari y María Josefa, además de su padre, Andrés Caballero, que incorporó a Mikel al obrador con 19 años.

Con 61 años y 42 de ellos como panadero, Mikel pone fin a una trayectoria en la que llegaron a trabajar hasta seis personas entre obrador y despacho. El mostrador era también un lugar de conversación diaria con la clientela. Para entender el alcance del cierre basta con un dato clave:

Durante años, la furgoneta de Mikel mantuvo un reparto constante a Eslava, Cáseda, Rocaforte, Lumbier y otras localidades, acercando el pan y los dulces a quienes no podían desplazarse. Era un servicio básico para muchos vecinos.

Impacto del cierre de panificadora Caballero en clientes y comercio local

El cierre ha provocado numerosos mensajes de cariño en redes sociales, donde se destaca la calidad del producto y la atención en tienda. Una reseña lo resume así: “Su pan es espectacular y las tortas de canela también. Pregunté a la dependienta por los productos y me aconsejó estupendamente. Muy recomendable”. A continuación se recogen de forma resumida algunos datos clave del negocio y del proceso de cierre:

Aspecto Detalle Apertura 1929 Motivo Avería grave del horno Fechas clave 26 de diciembre (avería) y miércoles 28 (cierre oficial)

Otros comentarios recuerdan el olor del pan recién hecho, las magdalenas y las tortas con canela, además de la amabilidad del personal. Al fin y al cabo, el cierre de Caballero Okindegia supone la pérdida de un comercio histórico y de un punto de encuentro diario para vecinos y pueblos cercanos.