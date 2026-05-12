El Gobierno aclara cómo funcionará el nuevo servicio militar voluntario para jóvenes en España

España pondrá en marcha en 2026 una convocatoria de servicio militar voluntario para jóvenes nacidos en 2007 y 2008. No se trata de recuperar la mili obligatoria, sino de reforzar el modelo de reservistas voluntarios dentro del Ejército profesional.

El Boletín Oficial del Estado recoge esta iniciativa dirigida a mayores de 18 años que quieran vincularse de forma temporal con las Fuerzas Armadas. El objetivo es ampliar la participación social en la defensa nacional, impulsar la presencia femenina y ofrecer una formación práctica basada en disciplina, responsabilidad y compromiso.

El servicio militar voluntario en España no será obligatorio para los jóvenes

La medida ha generado dudas entre muchos jóvenes y familias. ¿Vuelve entonces el servicio militar obligatorio? La respuesta es no. España mantiene suspendida la mili obligatoria desde 2001 y esta convocatoria se enmarca en un sistema de reserva voluntaria.

La Constitución Española, en su artículo 30, recoge que «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». A partir de este marco, el Gobierno impulsa una convocatoria para quienes quieran participar de manera temporal en actividades vinculadas a las Fuerzas Armadas.

En España, el pasado mes de marzo se anunció una convocatoria de 500 plazas para reservistas voluntarios. Podrán optar tanto jóvenes nacidos en 2007 como en 2008, siempre que cumplan las condiciones exigidas. Vamos, que no se incorpora nadie a la fuerza: la participación es voluntaria.

Requisitos para solicitar una plaza de reservista voluntario en 2026

Los aspirantes deberán cumplir una serie de condiciones generales antes de acceder a una de las plazas convocadas. Entre los requisitos previstos se encuentran:

Tener nacionalidad española.

No contar con antecedentes penales.

Acreditar buena conducta ciudadana.

No estar privado de derechos civiles.

Cumplir los requisitos específicos de cada vacante.

Además, la categoría a la que se puede acceder dependerá de la formación académica. Quienes tengan estudios universitarios podrán optar a Alférez; quienes cuenten con Formación Profesional o Grado Medio, a Sargento; y el resto de perfiles podrán acceder como Soldado o Marinero.

Qué formación reciben los jóvenes nacidos en 2007 y 2008

Los seleccionados deberán completar una formación militar básica y, en algunos casos, una formación específica. Estos periodos suelen tener una duración máxima de 30 días, por lo que la participación no implica abandonar de forma permanente la vida cotidiana.

Una vez superada esta fase, los aspirantes firmarán un compromiso inicial de tres años. Desde ese momento adquirirán la condición de reservistas voluntarios, con el empleo correspondiente según la categoría a la que hayan accedido.

Esta convocatoria forma parte de una provisión más amplia para 2026, que incluye plazas de ingreso directo, promoción, acceso a cuerpos y escalas, Tropa y Marinería con relación permanente, reservistas voluntarios y Escala de Oficiales de la Guardia Civil.