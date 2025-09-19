El tribunal deja sin efecto el premio de jubilación de una trabajadora de 68 años de Jaén: este es el motivo de perder 4.530,38 euros

La resolución anula el pago reconocido en primera instancia al comprobar que la jubilación fue anticipada con coeficientes reductores, condición excluida por el VI Convenio del personal laboral de la Junta. El caso interesa a quienes planean su retiro y valoran este complemento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y deja sin efecto el premio de 4.530,38 euros concedido a una trabajadora de 68 años de Linares. Con 29 años de servicio y tras jubilarse en marzo de 2021, solicitó el incentivo previsto para el personal laboral con más de cinco años de antigüedad. El Juzgado de lo Social n.º 4 de Jaén le dio la razón, pero el TSJA revoca esa sentencia al constatar que se retiró de manera anticipada con coeficientes reductores. Por tanto, si hay coeficientes, no hay premio.

Estas son las claves que ayudan a entender el alcance de la resolución:

Importe solicitado: 4.530,38 euros, ligado al premio de jubilación.

Antigüedad acreditada: 29 años como personal de servicio doméstico.

Base legal: VI Convenio del Personal Laboral; artículo 62 bis aplicable.

Motivo de denegación: jubilación anticipada con coeficientes que reducen la pensión.

Órganos intervinientes: Consejería, Juzgado de lo Social n.º 4 y TSJA.

En consecuencia, la Junta no abonará el complemento, pese a la primera sentencia favorable. Para situar el caso, este cuadro resume los requisitos relevantes del premio y la situación concreta de la trabajadora.

Aspecto Situación en el caso Antigüedad mínima exigida Superada: 29 años de servicio Edad y modalidad de retiro Jubilación anticipada con coeficientes reductores Condición clave del convenio Excluye premios si hay coeficientes reductores aplicados Solicitud y fecha Presentada tras cumplir 66 años, en marzo de 2021 Resultado final Revocación del premio por el TSJA; no procede el pago

De ahí que, pese a cumplir la antigüedad y haber cursado la solicitud, la modalidad de retirada resultara determinante. ¿Qué pueden aprender otros trabajadores de una situación así?

Quién puede optar al premio de jubilación según el VI Convenio andaluz del personal laboral

El incentivo se dirige al personal laboral de la Junta que acredite más de cinco años de servicio y acceda a la jubilación cumpliendo las condiciones del convenio. La pieza clave es alcanzar la edad mínima de la pensión contributiva sin aplicar coeficientes reductores. El caso de esta trabajadora lo ilustra: la jubilación anticipada con coeficientes activa la exclusión prevista en el artículo 62 bis y cierra la puerta a este complemento. Por tanto, además de la antigüedad, cuenta, y mucho, la modalidad de retiro elegida.

Por qué el TSJA niega el premio cuando hay coeficientes reductores aplicados a la pensión

Tras el recurso de la Consejería, el TSJA revisó la sentencia favorable de primera instancia y priorizó la literalidad del convenio. Para cobrar el premio de jubilación no basta con la antigüedad ni con presentar la solicitud en plazo; es imprescindible que la pensión no esté afectada por coeficientes. En palabras llanas, la modalidad de retirada pesa tanto como los años trabajados.

¿Qué implica esto para otros empleados? Que planificar el retiro y comprobar la existencia de coeficientes es decisivo para no perder el premio. Dicho claro y raspado: si hay coeficientes, el convenio excluye el incentivo.

Cómo solicitar el premio de jubilación y evitar errores habituales en la tramitación

A la luz de este caso, conviene extremar la precaución. Primero, revisar el VI Convenio y verificar que se alcanzará la edad mínima sin coeficientes reductores. Después, reunir la documentación que acredite la antigüedad y la modalidad de jubilación.

La solicitud se cursa ante la Consejería competente, y es recomendable conservar todas las resoluciones por si fuese necesario recurrir. Si hay denegación, el recorrido puede incluir una demanda ante el Juzgado de lo Social y, posteriormente, recurso de suplicación ante el TSJA. Por consiguiente, antes de precipitarse, mejor confirmar cada requisito con calma.