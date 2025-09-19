Holanda está reclutando 50 españoles para trabajar en empresas multinacionales: se proporciona vivienda y transporte

¿Quieres dar un nuevo rumbo a tu carrera y no te importa trabajar en el extranjero? Temporales Holanda Recruitment SL., compañía especializada en selección internacional, ha abierto un proceso de contratación para incorporar 50 operarios/as de logística y producción en almacenes de los Países Bajos.

La empresa destaca un paquete muy competitivo que incluye salario de entre 14 y 16€ brutos por hora, además de vivienda y transporte proporcionados, lo que facilita la integración de los nuevos empleados. Asimismo, ofrece un entorno internacional en el que podrás crecer y desarrollarte dentro de empresas multinacionales del sector logístico. Verifica cuáles son los pocos requisitos para acceder a este proceso de selección y envía el currículum hoy mismo.

Temporales Holanda Recruitment tiene abierto el proceso de selección en Veenendaal (Holanda) para trabajar como operario/a de almacén

El puesto contempla diferentes funciones dentro del almacén o planta de producción: desde clasificación, recogida y embalaje de mercancía, hasta carga y descarga, control de calidad, escaneado de productos o devolución de paquetes. También se podrán desempeñar tareas como conducción de EPT, carretilla retráctil o elevadora, siempre que el candidato disponga del carnet correspondiente.

La compañía busca personas dinámicas, responsables y con ganas de aprender, que cuenten con carné de conducir tipo B y un nivel de inglés intermedio que les permita desenvolverse en el día a día. No se requiere experiencia previa, aunque se valorará la formación o conocimientos relacionados con la logística y el manejo de carretillas.

Requisitos mínimos:

Bachillerato.

Carné de conducir tipo B.

Inglés intermedio.

Experiencia: no requerida (se valorará carnet de carretillero y experiencia en logística).

En cuanto a las condiciones laborales, la vacante se encuadra en la categoría de Compras, logística y almacén, con contrato a jornada completa bajo la modalidad presencial en Veenendaal.

Cómo enviar el currículum a Temporales Holanda Recruitment SL.

No dudes en decirle esta noticia a familiares y amigos que quieran iniciarse en esta aventura para trabajar en Holanda. Si cumples los requisitos y quieres formar parte de esta experiencia internacional, accede al portal de empleo donde se encuentra publicada la oferta.

Revisa con detalle las condiciones, pulsa en “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario y adjunta tu currículum actualizado (incluye tu nivel de inglés y el carné de conducir). Tras inscribirte, la empresa valorará tu candidatura y, si encajas en el perfil, se pondrán en contacto contigo para la entrevista y los pasos posteriores.