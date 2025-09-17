El trabajo poco conocido de este sevillano donde camina más de 10 kilómetros al día: algunos vehículos se paran a ver su cámara

El sevillano José Antonio Lara Brenes, @joselarax en TikTok, muestra su rutina como operador de cámara a pie. Recorre barrios como Alcosa y relata cómo algunos conductores frenan al ver su mochila con una cámara 360.

José Antonio Lara Brenes ha comenzado a trabajar como operador de cámara para Google Maps… caminando. Con una gran mochila en la espalda y una cámara 360 en lo alto, documenta su día a día en TikTok. Su objetivo es claro: mostrar desde dentro cómo se capturan las imágenes que alimentan Google Street View y por qué este trabajo, aunque discreto, es esencial.

Quién puede trabajar como operador de cámara de Google Maps a pie y por qué su labor resulta clave

El protagonista es un joven sevillano que recorre las calles paso a paso, siguiendo indicaciones en un móvil sujeto al brazo. Su papel consiste en avanzar por barrios como Alcosa para que las cámaras registren cada rincón. ¿Quién no se giraría al verlo pasar? La escena llama la atención y ayuda a entender la cara menos visible de Street View: la de quienes lo hacen posible a pie.

¿Cómo se desarrolla la jornada caminando con mochila y cámara 360 grados por los barrios de Sevilla? No todo es tan vistoso como parece. En su segunda jornada, los problemas técnicos marcaron el ritmo: fallos de conexión, ajustes y un inicio lento. «Hicimos el primer kilómetro en 19 minutos», explica, mientras continúa la ruta guiada por el teléfono. Entre medias, pequeños descansos, cambio de calzado para aliviar la espalda y barritas energéticas para mantener el pulso. La meta: avanzar sin perder calidad de imagen.

Procedimiento, equipo utilizado y limitaciones habituales durante el recorrido diario con Google Street View

La herramienta principal es una cámara 360 montada en la mochila. El móvil indica el trazado y avisa de giros y calles por cubrir. No obstante, surgen límites: ese día no pudo grabar en parques, frecuentes en zonas como Alcosa, lo que obliga a rodeos y pausas. De ahí que la planificación se ajuste constantemente para completar la cobertura prevista.

A lo largo del camino, afloran momentos que humanizan la rutina y explican por qué no es poca cosa caminar más de 10 kilómetros con equipo a cuestas:

Cambios de calzado para descargar la espalda, paradas breves para hidratarse, paso por un parque infantil con decoración de Playmobil que le sorprende y encuentros con vecinos que preguntan o hacen fotos.

Estos episodios, aunque sencillos, muestran el equilibrio entre la exigencia física y la curiosidad que despierta el dispositivo. Por lo tanto, no es solo caminar: es mantener el ritmo, atender al equipo y resolver imprevistos.

Anécdotas en carretera y reacciones cuando confunden la cámara con un radar portátil

Una de las escenas más repetidas sucede junto a las carreteras. Al detenerse unos minutos, varios conductores empiezan a frenar bruscamente. «La gente empieza a frenar porque piensa que llevo un radar», cuenta entre risas. También hay bromas de adolescentes a la salida del instituto y vecinos que inmortalizan el momento con el móvil. ¿Te pasaría lo mismo si lo vieras venir por tu calle? Probablemente sí.

Antes de acabar, un vistazo a los datos ayuda a dimensionar la jornada. A continuación, un resumen del día que ilustra distancia, duración y principales incidencias registradas.

Kilómetros recorridos Tiempo total de ruta Zona cubierta Incidencias destacadas 11 2 horas y 43 minutos Barrio de Alcosa (Sevilla) Problemas de conexión iniciales y conductores que frenan al confundir el equipo

El balance final es positivo. Pese a los contratiempos, la ruta se completó con buen ánimo y una lección clara: detrás de cada imagen actualizada de Google Maps hay horas de trabajo a pie, ajustes sobre la marcha y mucha paciencia. En consecuencia, estas jornadas permiten que la plataforma siga ofreciendo mapas precisos y útiles para todos.