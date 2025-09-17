Alemania busca españoles para trabajar de lunes a viernes: se ofrece alojamiento y con gastos de viaje pagados

¿Quieres dar un giro a tu carrera y ganar experiencia profesional en el extranjero? Compact Facility Services GmbH, socio de confianza del Grupo zur Mühlen, (líder europeo en el sector de productos cárnicos y embutidos con marcas tan reconocidas como Böklunder, Gutfried o hareico), ha abierto un proceso de selección para contratar operadores/as de máquinas e instalaciones en la ciudad de Flensburgo, al norte de Alemania. Si deseas conocer qué perfiles están buscando, las condiciones laborales que te ofrecen y qué hay que hacer para poder mandar el currículum, tan solo debes prestar atención a esta información que facilitamos en dicha noticia.

Abierto el proceso de selección para trabajar en Grupo zur Mühlen (Alemania): funciones, requisitos y condiciones de los puestos a cubrir

La empresa ofrece la oportunidad de formar parte de un equipo internacional en un entorno de trabajo estable, con formación continua y posibilidades de desarrollo profesional dentro del grupo. El puesto se centra en tareas de producción y envasado de productos frescos, además de la preparación, puesta en marcha y control de maquinaria, siempre siguiendo los protocolos de calidad, higiene y seguridad laboral.

Entre las funciones destacan el suministro de materiales, la supervisión del plan de producción, la ejecución de controles de calidad y la colaboración con el personal técnico en caso de averías. Se trata de un empleo pensado tanto para personas con experiencia en la industria alimentaria como para candidatos motivados que quieran iniciar una nueva etapa laboral en este sector.

No se requieren estudios mínimos.

Experiencia previa en industria alimentaria, producción o gastronomía (valorada, pero no imprescindible).

Flexibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche.

Precisión, higiene, capacidad de trabajo en equipo y disposición para aprender.

Interés en trabajar con tecnología, maquinaria y sistemas informáticos.

En cuanto a las condiciones, la compañía garantiza un contrato de entre uno y dos años, con jornada completa de 38,75 horas semanales de lunes a viernes, dejando libres los fines de semana. El salario oscila entre 2.100 y 2.400 euros brutos al mes, con pagas extra de vacaciones y Navidad, así como subsidios por turnos. Además, Compact organiza y cubre los gastos del viaje a Alemania y ofrece alojamiento en habitación compartida amueblada por 285 euros al mes, con todos los gastos incluidos.

A esto se suma un completo paquete de beneficios: programas de formación, cursos gratuitos de alemán, descuentos en marcas y empresas asociadas, así como acceso al fitness corporativo en numerosos centros deportivos tras el período de prueba.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Alemania

El proceso de selección se gestiona directamente a través de Compact Facility Services GmbH, empresa encargada de la contratación internacional para el Grupo zur Mühlen. Para inscribirte, debes acceder al portal de empleo donde están publicadas dichas vacantes, comprobar los requisitos de la vacante, pulsar en el botón de inscripción y adjuntar tu currículum actualizado, preferiblemente en inglés o alemán.

Una vez enviada tu candidatura, será evaluada por el equipo de selección y, si tu perfil encaja, recibirás una llamada para continuar con el proceso de entrevistas. Alemania te espera con esta oportunidad laboral única para desarrollarte en el sector de la producción alimentaria.