Un jubilado reconoce que no ahorró lo suficiente: ahora trabaja sin descanso a los 81 años y vive en una autocaravana

Richard Smith trabaja los siete días de la semana entre un camping y el reparto de comida a domicilio. Su caso muestra la situación de jubilados estadounidenses que siguen activos por necesidad económica.

Richard Smith tiene 81 años y todavía no puede permitirse descansar. Durante parte del año vive con su mujer en una autocaravana de casi trece metros instalada en un camping de New Hampshire, donde trabaja de jueves a domingo como vigilante nocturno. El resto de la semana reparte comida a domicilio para DoorDash. ¿La razón? Sus ingresos y ahorros no son suficientes para afrontar todos los gastos.

Richard, el jubilado de 81 años que trabaja siete días para llegar a fin de mes

La vida de Richard se reparte entre Florida y New Hampshire. La pareja pasa los inviernos en una casa de su propiedad en Florida, pero durante la otra mitad del año se instala en el camping, dentro de su autocaravana de casi trece metros.

Allí siguen un modelo muy extendido en Estados Unidos llamado workamping, que consiste en intercambiar trabajo por una parcela gratuita en un camping, con luz y agua cubiertas y, en algunos casos, un pequeño salario.

En el caso de Richard, sus problemas físicos han limitado sus tareas. Ahora hace rondas nocturnas en un carrito de golf, mientras que su mujer se encarga de limpiar cabañas, baños y lavandería. Dicho claro: no es precisamente el retiro tranquilo que muchos imaginan.

Aspecto Situación de Richard Smith Edad 81 años Vivienda Casa en Florida en invierno y autocaravana en New Hampshire parte del año Trabajo actual Vigilante nocturno en camping y repartidor de DoorDash Deudas Unos 350.000 dólares entre casa y créditos Ahorros Sin cuenta de ahorros y con unos 20.000 dólares en su fondo de pensiones

Estos datos explican por qué la pareja incluso contempla vender su casa de Florida como último recurso.

De Eastman Kodak al workamping: una jubilación marcada por deudas, averías y gastos médicos

La carrera laboral de Richard empezó en enero de 1963 en Eastman Kodak, donde trabajó durante más de treinta años. Se casó y tuvo hijos muy joven, por lo que los gastos de criar una familia absorbían prácticamente todo el dinero que entraba en casa.

Para salir adelante, compaginó su empleo principal con turnos extra en el sector del automóvil y clases nocturnas. Sin embargo, vivir al día impidió que pudiera ahorrar para la jubilación. Los principales factores que explican su situación actual son:

No pudo ahorrar durante sus años de mayor carga familiar.

Aceptó una jubilación anticipada en 2009.

Invirtió el dinero en un fondo privado con decisiones arriesgadas.

Perdió casi todo lo invertido y acumuló deudas.

Afronta averías del coche y gastos médicos, incluida una operación en la mano.

¿Se puede empezar de nuevo a los 81 años? En su caso, la respuesta ha sido seguir trabajando.

La historia de Richard refleja el problema de muchos mayores que siguen trabajando

El caso de Richard no es aislado. Según la información aportada, los informes del Pew Research Center muestran que cada vez más estadounidenses mayores de 75 años continúan dentro del mercado laboral.

Aunque algunos lo hacen para mantenerse ocupados, muchos siguen trabajando por pura necesidad. Las pensiones públicas no alcanzan para cubrir los gastos básicos frente a la inflación y el alto coste de la sanidad.

Por eso, la historia de Richard funciona como reflejo de una realidad incómoda: después de toda una vida trabajando, algunos jubilados no pueden dejar de hacerlo.