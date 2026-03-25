El Supremo aclara que responder mensajes durante la comida convierte la pausa en trabajo

El Tribunal Supremo aclara que el descanso deja de serlo cuando el trabajador tiene que atender llamadas, mensajes o cualquier incidencia durante la comida. La decisión refuerza el derecho a la desconexión y afecta a muchos sectores.

Comer mientras se mira el móvil del trabajo o se responde un correo puede parecer algo habitual. Sin embargo, esa práctica ya no encaja con la idea de descanso real si la empresa exige al empleado mantenerse localizable. En ese caso, ese tiempo debe formar parte de la jornada laboral y ser retribuido, según la justicia.

Cuándo la pausa para comer pasa a ser tiempo de trabajo efectivo

La sentencia 4159/2025 del Tribunal Supremo marca un cambio relevante. El criterio es claro: si durante la pausa para comer el trabajador no puede desconectar de verdad, ese tiempo no puede tratarse como un descanso no remunerado.

Esto ocurre cuando la empresa obliga a responder llamadas, contestar mensajes o permanecer pendiente por si surge una urgencia. Dicho de otra manera, no basta con que exista una pausa sobre el papel. Tiene que haber libertad real para usar ese tiempo con fines personales y sin interrupciones laborales.

La resolución encaja además con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 34.4 reconoce un descanso mínimo de 15 minutos cuando la jornada supera las seis horas continuadas, aunque con carácter general no se considera trabajo efectivo salvo que lo establezca el convenio o el contrato. Ahora bien, el Supremo añade un matiz decisivo: si no hay desconexión efectiva, no hay descanso. Así de simple.

Qué cambia para las empresas y los trabajadores tras esta sentencia

El origen del caso está en el transporte sanitario, donde varios empleados debían seguir disponibles durante su pausa por si aparecía una emergencia. El tribunal concluyó que esa disponibilidad constante impedía considerar ese tiempo como descanso en sentido estricto.

Pero el alcance va más allá de ese sector. Sanidad, seguridad, hostelería o incluso ciertos puestos de oficina pueden verse afectados si la pausa para comer se convierte en una prolongación encubierta de la jornada. ¿La clave? No importa tanto el sector como la obligación de seguir conectado.

Además, la decisión refuerza el derecho a la desconexión digital recogido en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Si la empresa exige seguir pendiente del teléfono, del correo electrónico o de cualquier otro canal durante la comida, ese tiempo debe computarse como trabajo.

Para las empresas, esto obliga a revisar protocolos internos y formas de organización. Para los trabajadores, supone una base más sólida para reclamar cuando su descanso no sea real. Porque una cosa está clara: si no se puede desconectar, no hay pausa que valga.