El súper que paga 50 céntimos por reciclar bandejas de carne se expande tras su éxito en fase piloto

El sistema de reutilización de envases de BonÀrea ya ha evitado más de 72.000 bandejas de un solo uso en su prueba piloto. Tras lograr una tasa de retorno del 60%, la cadena prevé llevarlo a unas 460 tiendas catalanas a partir del segundo semestre de 2026.

BonÀrea quiere convertir un gesto cotidiano en una nueva rutina de compra: devolver la bandeja de la carne y recuperar dinero. Con ese objetivo, la cadena desplegará en toda Catalunya su sistema RetornA, un circuito cerrado que permite reutilizar cada envase hasta 50 veces y que ya ha demostrado resultados en Tarragona y Guissona.

Cómo funciona el sistema de reciclaje de BonÀrea que devuelve dinero al cliente

La mecánica es simple, y ahí está buena parte de su fuerza. El cliente compra un producto en bandeja en súper, paga un depósito de 0,45 euros y, cuando devuelve el envase en tienda, recibe 0,50 euros. Poco a poco, casi sin darse cuenta, incorpora el hábito.

Detrás de ese gesto hay un proceso industrializado: BonÀrea recoge las bandejas, las limpia y las vuelve a introducir en el circuito cumpliendo los estándares actuales de seguridad alimentaria. ¿La clave? No se trata solo de reciclar, sino de reutilizar de verdad. Antes de seguir, estos son los datos más destacados del proyecto:

Dato clave Información Incentivo por devolución 0,50 euros Depósito inicial 0,45 euros Usos por bandeja Hasta 50 veces Tasa de retorno en la prueba 60% Bandejas evitadas Más de 72.000 Despliegue en Catalunya Unas 460 tiendas

Este modelo, además, cambia el enfoque del envase. Al reducir la dependencia de materiales desechables, también puede ajustarse el coste estructural del producto. No es poca cosa.

La expansión de RetornA en Catalunya abre la puerta a toda España

Tras la fase piloto, BonÀrea prepara el salto a gran escala. La extensión a toda Catalunya comenzará en el segundo semestre de 2026 y alcanzará alrededor de 460 tiendas de su red comercial. Después, la previsión es llevar el sistema de forma progresiva al conjunto de España, donde la compañía cuenta con más de 600 establecimientos.

El proyecto arrancó con el filete de pollo, pero ya suma nuevas referencias como el muslo entero. La intención es clara: integrarlo en la compra habitual y no dejarlo como una iniciativa aislada. Vamos, que la bandeja reutilizable quiere colarse en el día a día del consumidor. Hay otro elemento que explica por qué este modelo encaja en BonÀrea:

La compañía controla producción, distribución y venta sin intermediarios, lo que facilita la trazabilidad del envase, su limpieza y su retorno al circuito.

Ese control de toda la cadena permite que el sistema funcione sin grandes fricciones logísticas. No todas las empresas pueden hacerlo igual de fácil. Respaldado por la Agencia de Residuos de Catalunya y con una inversión superior a los 10 millones de euros, RetornA llega en un momento en que reducir residuos ya no es solo una cuestión de imagen. La duda ahora es otra: ¿está el consumidor dispuesto a asumir ese pequeño gesto que lo hace posible?