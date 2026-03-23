El subsidio para mayores de 52 años también puede reconocer los años cotizados como militar

El SEPE permite sumar las cotizaciones realizadas en las Fuerzas Armadas para acceder a esta ayuda por desempleo para mayores de 52 años, siempre que se cumplan el resto de requisitos exigidos. Esta opción puede ser clave para antiguos militares, también en Ceuta, que buscan mantener ingresos hasta la jubilación.

Los años trabajados como militar profesional pueden tenerse en cuenta para solicitar el subsidio para mayores de 52 años. Se trata de una posibilidad importante para muchas personas que, al revisar su vida laboral, no ven reflejado ese tiempo en el informe de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hay que tenerlo en cuenta, porque eso no significa que no cuente.

Qué cotizaciones como militar profesional se pueden sumar para cobrar el subsidio del SEPE

La clave está en el cómputo recíproco de cotizaciones. Este mecanismo permite sumar periodos cotizados en distintos regímenes de la Seguridad Social para acreditar los requisitos de una prestación. En este caso, los años trabajados como militar profesional pueden integrarse con las cotizaciones de otros empleos. Así, el SEPE puede valorar de forma conjunta toda la carrera de cotización del solicitante.

Ahora bien, conviene no confundir situaciones. ¿Vale también la antigua mili? No. La información disponible deja claro que solo se tienen en cuenta los años como militar profesional, no el servicio militar obligatorio. Antes de ver cómo se aplica, conviene resumir las diferencias principales:

Situación ¿Cuenta para el subsidio? Militar profesional Sí, puede sumarse mediante cómputo recíproco Servicio militar obligatorio No, no se contabiliza en las mismas condiciones

Por tanto, quienes hayan desarrollado una carrera en las Fuerzas Armadas sí podrían utilizar esas cotizaciones para intentar acceder a la ayuda.

Requisitos del subsidio para mayores de 52 años y cómo comunicar estas cotizaciones

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas asistenciales más relevantes para quienes agotan su etapa laboral en desempleo. Por ello, esta ayuda puede adelantar la pensión de jubilación con el servicio militar. Pero no basta con haber sido militar profesional. También hay que cumplir todas las condiciones generales. Entre las principales, están estas:

Tener 52 años o más.

Estar en situación de desempleo.

Haber agotado una prestación contributiva o encontrarse en una situación que permita pedir el subsidio.

Acreditar al menos 15 años de cotización a la Seguridad Social.

Contar con una parte de esas cotizaciones por desempleo.

Si la persona ha cotizado en las Fuerzas Armadas, debe comunicar al SEPE que tiene periodos en otros regímenes distintos al Régimen General. De este modo, el organismo podrá tener en cuenta esos años al revisar si cumple los requisitos.

Esto resulta especialmente relevante para quienes no ven esos periodos de forma directa en su informe de vida laboral. De ahí que muchos exmilitares puedan pensar que no llegan al mínimo exigido, cuando en realidad sí podrían hacerlo al sumar esas cotizaciones.

Además, esta ayuda tiene una ventaja importante: se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos. Durante ese tiempo, el Estado continúa cotizando por el beneficiario a la Seguridad Social.

En consecuencia, incluir los años de servicio como militar profesional puede marcar la diferencia para antiguos miembros de las Fuerzas Armadas que necesitan acceder a este subsidio y asegurar ingresos en la recta final de su vida laboral.