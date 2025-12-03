El SEPE congela la prestación contributiva por desempleo (paro) al ser padre o madre y el INSS asume el pago

Si el nacimiento coincide con el cobro del paro, el SEPE detiene la prestación y la Seguridad Social paga el permiso de 19 semanas; al finalizar, el paro continúa donde se quedó.

Convertirse en padre o madre mientras se cobra el paro activa un “pase de testigo” entre administraciones: el SEPE suspende la prestación por desempleo y el INSS inicia el abono del permiso por nacimiento y cuidado de menor.

Cómo afecta el permiso de nacimiento al paro y quién asume el pago

Desde el mismo día del nacimiento (o adopción) se comunica al SEPE y el paro queda en pausa. A partir de ahí entra el INSS, que abona durante 19 semanas el 100% de la base reguladora calculada con el promedio de los últimos 180 días cotizados. ¿Ventaja para el bolsillo? Para muchas familias supone un respiro frente al paro, que suele rondar el 60%-70% de la base.

No hay dobles pagas, ya que ambas ayudas son contributivas y, como recuerda la norma, “la prestación y el subsidio por desempleo serán incompatibles con la obtención de prestaciones contributivas de carácter económico de la Seguridad Social”.

El permiso ya es de 19 semanas, tras su ampliación desde 16 aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de julio. La madre biológica puede adelantar hasta cuatro semanas antes del parto y las seis primeras deben disfrutarse de forma ininterrumpida y a tiempo completo.

Procedimiento paso a paso para suspender el paro y solicitar al INSS

Para no perder ni un día de prestación, conviene seguir estos pasos. ¿Qué hay que hacer exactamente?

Comunicar el nacimiento o la adopción al SEPE para que suspenda el paro. Solicitar al INSS la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Al terminar el permiso, avisar al SEPE para reanudar el paro justo donde quedó. Si se cobra un subsidio no contributivo, comunicar el nacimiento para quedar exento de renovar la demanda durante el permiso.

Al finalizar las 19 semanas, la persona beneficiaria retoma el paro en el punto exacto en el que se detuvo. Por ejemplo, quien tenía 12 meses reconocidos y consumió 3 antes del nacimiento, recupera los 9 restantes.

Para verlo de un vistazo, así funciona según la ayuda que se esté cobrando:

Situación Durante el permiso Trámite clave Prestación contributiva por desempleo (paro) Se suspende y paga el INSS el permiso Comunicar al SEPE y, al final, reanudar el paro Subsidio no contributivo (mayores de 52, etc.) Se mantiene la cuantía del subsidio Avisar a la oficina de empleo; exento de renovar demanda

En consecuencia, el “baile” administrativo es sencillo si se siguen los plazos: primero INSS, después vuelta al SEPE. Por tanto, el orden importa.

Qué ocurre con los subsidios del SEPE no contributivos durante el permiso

Aquí está la gran diferencia. En los subsidios no contributivos, como el de mayores de 52 años, no hay suspensión ni cambios en la cuantía: se sigue cobrando durante el permiso. Basta con avisar a la oficina de empleo para quedar exento de renovar la demanda mientras dura.

Un par de casos prácticos ayudan a entenderlo. Ana, con tres meses de paro consumidos, fue madre y su prestación contributiva quedó en pausa. Durante 16 semanas cobró del INSS y, al terminar, recuperó sus nueve meses de paro restantes. Carlos, con un subsidio de mayores de 52 años, comunicó el nacimiento, mantuvo su ayuda y solo vio suspendidas sus obligaciones como demandante de empleo.

Comunicar el nacimiento, solicitar el permiso al INSS y, al finalizar, avisar al SEPE. ¿El resultado? No se pierde ni un solo día de prestación.