El rincón más tranquilo de la Costa Blanca donde todavía es posible disfrutar del mar sin masificaciones

La playa del Rebollo, en Elche, conserva un entorno de dunas, arena dorada y mar abierto lejos del turismo más saturado de la Costa Blanca. Es una opción para quienes buscan tranquilidad junto al Mediterráneo sin renunciar a servicios básicos.

Alicante es uno de los destinos más buscados cada verano, pero todavía conserva rincones donde el baño se disfruta con más calma. Uno de ellos es la playa del Rebollo, también conocida como Les Pesqueres-El Rebollo, un arenal situado entre La Marina y la desembocadura del río Segura, en un tramo de costa que se adentra hacia el vecino término de Guardamar del Segura.

La playa del Rebollo en Alicante mantiene su carácter natural y poco urbanizado

El gran atractivo de esta playa está en su paisaje. La arena fina y dorada, las dunas y los pinares crean una imagen muy distinta a la de otros puntos más urbanizados del litoral alicantino. VisitElche la describe como una playa semi-natural, con escasa intervención humana, y destaca su valor ambiental dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario.

La Comunitat Valenciana también la presenta como una playa virgen y casi salvaje, con 1.360 metros de longitud, aguas tranquilas y un ambiente alejado de las grandes aglomeraciones. Esa amplitud permite encontrar espacio incluso en fechas de alta ocupación turística, algo cada vez más apreciado por quienes buscan desconectar sin abandonar la provincia de Alicante.

En días despejados, el color del agua puede adquirir tonos turquesas que refuerzan la sensación de estar ante un pequeño refugio mediterráneo. A esto se suma la cercanía del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, un espacio donde se distinguen zonas salineras, pantanosas, dunares y de cultivo, con presencia destacada de flamencos.

Aguas tranquilas, dunas protegidas y servicios para pasar el día en familia

Aunque mantiene ese aire salvaje, la playa del Rebollo no es un arenal sin cobertura. En temporada cuenta con salvamento y socorrismo, playa balizada, aseos públicos, quiosco, hamacas y sombrillas, según la información turística de Elche.

También dispone de parking, lavapiés, restaurante, camping, pasarelas y zonas para deportes como el windsurf, de acuerdo con la ficha turística de la Comunitat Valenciana. Por eso se ha convertido en una alternativa interesante para familias, parejas y visitantes que buscan un equilibrio entre naturaleza y comodidad.

Además, Les Pesqueres-El Rebollo figura entre las playas ilicitanas que han revalidado la Bandera Azul en 2026, un distintivo que valora aspectos como la calidad del agua, la gestión ambiental, los servicios y la seguridad de los bañistas.

Cómo llegar a este rincón de la Costa Blanca sin grandes aglomeraciones

El acceso es más discreto que el de otras playas muy conocidas de Alicante, pero no resulta complicado. Spain.info señala que se puede llegar a pie de forma fácil o en coche, con la N-332 como carretera próxima. También destaca que se trata de un lugar tranquilo, con dunas y vegetación.

Esa menor exposición ayuda a conservar parte de su encanto. La playa del Rebollo invita a caminar sin prisa, escuchar el mar y disfrutar de un entorno abierto donde el paisaje sigue teniendo más peso que el cemento.

Para preservar este espacio, es importante utilizar las pasarelas, respetar la vegetación dunar y mantener limpia la zona. La belleza de este enclave depende de que cada visitante cuide un entorno que todavía conserva una esencia difícil de encontrar en otros puntos del Mediterráneo.