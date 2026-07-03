Este parque fluvial a menos de 100 kilómetros de Madrid ofrece playa, merenderos y actividades acuáticas desde 6 euros

El Parque Fluvial del Tajo, en Zorita de los Canes, ofrece una escapada de verano con césped, merenderos, sombra y actividades acuáticas junto al río. La entrada general cuesta 6 euros entre semana y el recinto abre en temporada estival de 10:00 a 20:00 horas.

Quienes busquen un plan para refrescarse cerca de Madrid sin depender de piscinas municipales ni de las zonas naturales más concurridas tienen una alternativa en la provincia de Guadalajara. Zorita de los Canes se encuentra a unos 95 kilómetros de Madrid y el trayecto en coche ronda la hora y cuarto, según el punto de salida.

Qué incluye la entrada al Parque Fluvial de Zorita de los Canes

El recinto está situado a orillas del Tajo y fue inaugurado en 2018. La web oficial de Turismo de Castilla-La Mancha lo presenta como una playa fluvial familiar, con zona de baño controlada, 1.400 metros cuadrados de césped, áreas de picnic, sombrillas, columpios y espacios de sombra.

Uno de sus grandes atractivos es el entorno. El río discurre junto al casco de Zorita de los Canes y bajo la silueta de su castillo, lo que convierte la visita en un plan de naturaleza con añadido patrimonial. Además del descanso en la pradera, el parque permite disfrutar de paseos en kayak y otras propuestas acuáticas organizadas en el entorno del Tajo.

Horario, precios y descuentos para visitar el parque fluvial este verano

El acceso está regulado entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con horario de 10:00 a 20:00 horas. La entrada general cuesta 10 euros los fines de semana, festivos y puentes, y baja a 6 euros los días de diario.

Para menores de más de 3 años y menos de 12, la tarifa es de 6 euros en fines de semana, festivos y puentes, y de 4 euros entre semana. Los menores de 3 años entran gratis. También hay precios para grupos concertados: 4 euros para más de 20 menores de 12 años y 6 euros para grupos de más de 20 adultos con empresas concertadas.

El Ayuntamiento señala que los vecinos empadronados en Zorita de los Canes están exentos de pagar la tasa si presentan volante o certificado de empadronamiento con menos de tres meses de antigüedad y DNI. También existe una bonificación del 50% para visitantes de Recópolis, usuarios del alquiler de canoas, clientes de hoteles, casas rurales y restaurante del municipio con consumo mínimo.

Cómo llegar desde Madrid y qué tener en cuenta antes de ir

La escapada es viable para pasar el día desde la capital. La distancia entre Madrid y Zorita de los Canes ronda los 95 kilómetros y el desplazamiento por carretera se sitúa cerca de una hora y cuarto, aunque puede variar por tráfico y punto exacto de salida.

Antes de entrar, el Ayuntamiento recuerda varias normas de uso: conservar la entrada durante la estancia, no acceder con perros, no usar objetos de vidrio o cortantes, no clavar elementos en el suelo, no jugar con pelotas y no utilizar altavoces o megáfonos que molesten al resto de usuarios.

Con estas condiciones, el Parque Fluvial de Zorita de los Canes se coloca como una de las alternativas más completas para una jornada de calor: río, sombra, césped, kayak y vistas al castillo sin alejarse demasiado de Madrid.