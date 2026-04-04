El rincón del centro de Madrid que suma miles de reseñas gracias a su comida sabrosa y donde comes por menos de 7 euros

Comer en el centro de Madrid sin salir haciendo cuentas de cabeza no siempre es fácil. Hay aperturas constantes de bares y restaurantes, pero encontrar uno que junte buena ubicación, comida apetecible y precio ajustado sigue teniendo su aquel. Por eso llaman tanto la atención los locales donde todavía se puede comer sin pasar de los 7 euros.

Uno de esos nombres está en el barrio de Las Letras y se está ganando un hueco entre muchos clientes. Se llama Los Rotos y está en el número 74 de la calle de Las Huertas. Según la creadora de contenido gastronómico Clara Pérez, allí se puede comer por menos de 7 euros y sus molletes rellenos de huevos rotos son uno de los grandes reclamos.

¿Dónde está Los Rotos y por qué se ha convertido en un sitio a tener fichado?

Los Rotos está en la calle de Las Huertas, 74, en pleno barrio de Las Letras. Clara Pérez destaca además que se encuentra al lado de Atocha, un detalle práctico para quien se mueve por el centro y no quiere dar demasiadas vueltas para sentarse a comer.

En el vídeo en el que habla del local, la creadora lo resume con una frase muy directa: «Creo que puede ser de mis sitios favoritos para comer bueno, bonito y barato por el centro». También añade que, «en cuanto a relación calidad/precio, me parece de los mejores de Madrid». Y claro, en pleno centro encontrar algo así no es precisamente poca cosa.

Qué se puede comer en Los Rotos y cuánto cuesta cada mollete

El bar está especializado en huevos rotos y uno de los productos que enseña Pérez son sus molletes. Cada uno cuesta 5,60 euros, una cifra muy concreta y bastante llamativa para la zona, sobre todo cuando la idea es comer por menos de 7 euros sin dejarse media cartera por el camino.

Dato clave Información Nombre del local Los Rotos Dirección Calle de Las Huertas, 74 Barrio Las Letras Ubicación destacada Al lado de Atocha Especialidad mencionada Molletes rellenos de huevos rotos Precio de cada mollete 5,60 euros Opciones que muestra Clara Pérez Queso azul, cebolla caramelizada y boloñesa Opción favorita de la creadora La segunda

Entre los molletes que aparecen en el vídeo están los de queso azul, cebolla caramelizada y boloñesa. Su favorito es el segundo. Además, Pérez deja otra idea muy clara sobre el local: «Parece un sitio de estos de confianza, que tienes que tener apuntado en el Google Maps».

Qué horario tiene Los Rotos y qué conviene revisar antes de ir

Según Google Maps, Los Rotos abre todos los días, de 9:00 a 1:00. En esa misma plataforma cuenta con una calificación de 4,2 sobre 5 y suma más de 6.000 reseñas. Algunas opiniones destacan que «Los molletes estaban muy buenos, súper jugosos y sabrosos, además de a muy buen precio» y también señalan que «El ambiente dentro es muy animado, con un local muy bonito y mesitas en terraza (ideales ahora que llega el buen tiempo)».

Para quien quiera ir con la jugada hecha, lo más práctico es apuntar tres datos: la dirección exacta, el horario de 9:00 a 1:00 y el precio de 5,60 euros de los molletes que enseña la creadora. También conviene recordar que está en Las Letras y al lado de Atocha, dos referencias muy fáciles de ubicar. Por lo tanto, si lo que buscas es un bar céntrico, bien valorado y con precios que no asustan, Los Rotos encaja de lleno en esa lista de sitios que merece la pena guardar.