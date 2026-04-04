Adiós al polvo y el polen en casa: el aparato de Lidl que quiere colarse en miles de casas esta primavera por su precio y su tamaño compacto

Con la llegada de la primavera lo de abrir la ventana ya no es opcional, sobre todo si no quieres que tu casa huela a “armario cerrado”. Sin embargo, junto al aire fresco se cuelan polen, polvo y ese revoltijo de partículas que vuelven loco a cualquiera con alergias. Entre mascarillas, pañuelos y estornudos, muchos buscamos un remedio que no dispare la factura.

Lidl se ha sacado de la manga un purificador de aire compacto que cuesta menos de 25 euros y que promete darle un respiro literal a tu salón. Hablamos de un cacharro pequeño, pensado para habitaciones modestas, que filtra desde ácaros hasta olores sin dejarse medio sueldo en el intento. ¿Merece la pena? Vamos por partes.

¿Qué hace especial al purificador de aire de Lidl por menos de 25 euros?

Quien necesite un aparato sencillo y no quiera hipotecar la tarjeta de crédito tiene aquí un candidato serio. Antes de pasar por caja, echa un vistazo a sus datos clave:

Precio orientativo: menos de 25 euros

Potencia nominal: 19 W

Filtro EPA 12 (retiene hasta el 99,5 % de partículas finas; sí, esa es la gracia del “EPA”, un estándar de eficiencia de filtrado)

(retiene hasta el 99,5 % de partículas finas; sí, esa es la gracia del “EPA”, un estándar de eficiencia de filtrado) Cobertura máxima: 7 m² —ideal para el dormitorio o el despacho

—ideal para el dormitorio o el despacho Tres velocidades de ventilador

Asa integrada y compartimento para recoger el cable

Indicador de cambio de filtro

En otras palabras, es el típico “enchufar y olvidar”: no exige instalación, cabe en cualquier estantería y, por lo que cuesta un par de pizzas familiares, mantiene a raya polvo y polen durante la temporada alta.

¿Cómo se maneja sin romperse la cabeza?

Aquí no hay manuales eternos ni apps con mil ajustes. El Livarno invita a la simplicidad: eliges una de sus tres velocidades según lo cargado que notes el ambiente y listo. El asa facilita moverlo del dormitorio al salón cuando toca maratón de series, y el hueco para enrollar el cable evita el clásico “cepazo” al pasar la aspiradora. Además, un pequeño piloto se enciende cuando el filtro empieza a perder fuelle; así no te toca adivinar cuándo cambiarlo ni acabar respirando aire recalentado y sin filtrar.

Guía rápida para alargar la vida del filtro y tu tranquilidad

Para exprimir el purificador, lo primero es colocarlo en una zona despejada: al menos a medio metro de paredes o muebles para que el aire circule. Limpia la carcasa exterior con un paño ligeramente húmedo una vez por semana, el polvo se acumula más de lo que creesy revisa el piloto cada mes. Cuando se ilumine, basta con abrir la tapa trasera, sacar el filtro EPA 12 y sustituirlo por uno nuevo; el proceso no llega a los cinco minutos y evita que el motor trabaje a lo loco. Por último, si eres de los que se olvida de todo, apunta en el calendario un recordatorio trimestral: así no terminarás comprando otro aparato antes de tiempo.

Por tanto, si tu piso sufre la invasión primaveral de polen y no quieres dejarte un riñón, este mini purificador de Lidl se presenta como un aliado barato, fácil de usar y, sobre todo, efectivo para estancias pequeñas. Enchúfalo, respira y a otra cosa.