El nuevo Nokia ofrece 40 días en espera pero mantiene una importante limitación con el 2G

HMD ha presentado el Nokia 300 Charge, un teléfono de teclas con batería extraíble de 3.700 mAh y carga inversa de 10 W. El modelo no es una reedición del Nokia 1100 y todavía no tiene precio ni fecha de venta confirmados en España.

HMD, la compañía autorizada para utilizar la marca Nokia en teléfonos, ha incorporado a su catálogo internacional el Nokia 300 Charge. Este móvil básico anuncia hasta 40 días de autonomía en espera, 37,9 horas de conversación y la posibilidad de suministrar energía a otros dispositivos compatibles mediante una conexión USB-C.

Su principal ventaja es una batería extraíble de 3.700 mAh, la de mayor capacidad instalada hasta ahora por HMD en uno de sus teléfonos Nokia básicos. La autonomía indicada corresponde al tiempo máximo en espera y no significa que pueda utilizarse de manera continua durante 40 días. La propia compañía advierte de que la duración real depende de la red, la configuración y el uso.

La batería también permite cargar otro teléfono

El Nokia 300 Charge puede proporcionar hasta 10 W de carga inversa a teléfonos, auriculares y otros equipos compatibles. Esta función permite utilizar el terminal como una fuente de energía de emergencia cuando no hay un enchufe disponible.

No sustituye a una batería externa de gran capacidad, especialmente si se utiliza parte de su energía para mantener operativo el propio teléfono. Sin embargo, puede aportar una recarga puntual a otro dispositivo en un viaje, durante una jornada de trabajo en el exterior o ante un corte de electricidad.

El fabricante también incorpora una linterna LED de alta potencia. HMD sostiene que puede ser hasta cuatro veces más luminosa que la del Nokia 105, aunque esta comparación procede de pruebas internas de la compañía.

Un teléfono de teclas con solo 4 MB de memoria

El dispositivo tiene una pantalla QVGA de 2,4 pulgadas, una cámara trasera de resolución QVGA y un teclado físico. Pesa 138 gramos, incorpora conexión para auriculares de 3,5 milímetros y admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.

Sus especificaciones dejan claro que no está planteado como alternativa directa a un smartphone. Cuenta con 4 MB de RAM, 4 MB de almacenamiento interno, procesador Unisoc SC6531E y sistema operativo S30+. La documentación oficial menciona software y aplicaciones preinstaladas, por lo que no sería exacto describirlo como un teléfono totalmente “sin aplicaciones”.

La conectividad 2G es su mayor limitación

El Nokia 300 Charge utiliza redes GSM 900/1800 y admite dos tarjetas Mini SIM. No dispone de conectividad 4G, una limitación relevante para cualquier persona que esté pensando en adquirirlo como segundo teléfono o mediante importación.

El comprador tendría que comprobar previamente que su operador mantiene servicio 2G compatible en los lugares donde vaya a utilizarlo. También debe tener en cuenta que el modelo no ofrece las prestaciones, la navegación ni el catálogo de aplicaciones habitual en un smartphone.

No es una nueva versión del Nokia 1100

Aunque su diseño y su filosofía pueden recordar al Nokia 1100, HMD no presenta el dispositivo como una reedición de aquel teléfono. El nombre comercial oficial es Nokia 300 Charge y su característica diferencial es la combinación de autonomía prolongada y carga inversa.

La comparación tiene fuerza porque el Nokia 1100, lanzado en 2003, superó los 250 millones de unidades distribuidas y está reconocido como uno de los teléfonos móviles más vendidos de la historia. Esa referencia sirve como contexto, pero no debe utilizarse para afirmar que el modelo ha regresado.

Por ahora, el Nokia 300 Charge no aparece en el catálogo oficial de HMD para España y la compañía no ha publicado un precio ni una fecha de comercialización en el país. La existencia de documentación europea para el modelo TA-1773 tampoco equivale a una confirmación de venta.