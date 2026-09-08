China levanta el estadio más grande de Centroamérica con 50.000 asientos y lo terminará en 2027

La estructura del recinto ya domina el paisaje de Antiguo Cuscatlán. El último calendario oficial sitúa su finalización hacia mediados de 2027.

A 8 de septiembre de 2026, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador ya muestra una estructura exterior claramente reconocible. La obra se levanta en Antiguo Cuscatlán, sobre los terrenos de la antigua Escuela Militar. El INDES situó en mayo el avance de obra civil en el 50% y mantiene la entrega para 2027. Las imágenes publicadas a finales de agosto muestran la cubierta metálica ocupando ya buena parte del perímetro.

El estadio avanza con 50.000 asientos y una cubierta de 14.000 toneladas

Uno de los cambios más visibles se encuentra en la cubierta. China State Construction completó la estructura metálica del graderío y comenzó en febrero el montaje del techo. La cubierta alcanzará aproximadamente 14.000 toneladas cuando termine su instalación. La Embajada de China confirma además que el recinto está diseñado con 50.000 asientos.

La última cifra oficial de ejecución localizada corresponde al 27 de mayo. El Instituto Nacional de los Deportes informó entonces de un 50% de avance de la obra civil. También habían comenzado los trabajos en los estacionamientos situados en el sector norte. Las fotografías difundidas el 31 de agosto muestran un progreso posterior muy visible, aunque no aportan un nuevo porcentaje oficial.

El calendario apunta ahora a mediados de 2027 y no a comienzos de año

La información inicial situaba la finalización del estadio a principios de 2027. El proyecto aportado señala también ese horizonte temporal y atribuye la construcción principal a China State Construction Engineering Corporation. Sin embargo, el calendario oficial conocido posteriormente ha acotado la previsión hacia mediados de 2027.

René Martínez, presidente del INDES, aseguró en mayo que no se habían reportado retrasos. También señaló que la ejecución completa podría prolongarse hasta mediados de 2027. El estadio tendrá inicialmente 50.000 localidades y podrá ampliarse hasta las 60.000. Dispondrá de 2.000 plazas de estacionamiento, zonas VIP, espacios accesibles, áreas para prensa y atención médica.

Los 500 millones de dólares no figuran como coste exclusivo del estadio

La ficha del proyecto proporcionada atribuye al nuevo Estadio Nacional un coste de 500 millones de dólares. Esa cifra, sin embargo, necesita una precisión importante. Las fuentes públicas consultadas no permiten confirmar que los 500 millones correspondan exclusivamente a construir este recinto.

La cantidad ha aparecido vinculada a un paquete más amplio de cooperación no reembolsable de China con El Salvador. Ese programa incluye distintas infraestructuras, además del estadio. Algunas informaciones sobre el acuerdo señalan que la documentación aprobada tampoco detallaba un presupuesto individual para cada proyecto. Por ese motivo, los 500 millones no deberían presentarse como coste cerrado del estadio sin atribuir el dato a la fuente que realiza esa estimación.

Así será el nuevo Estadio Nacional cuando abra sus puertas

El proyecto contempla dos niveles principales de gradas separados por espacios VIP. Una gran estructura curva rodeará el recinto y funcionará simultáneamente como fachada y cubierta. El diseño busca convertir el estadio en un elemento reconocible del área metropolitana de San Salvador.

El recinto está concebido principalmente para fútbol, pero también podrá recibir conciertos, festivales y otros grandes eventos. La documentación del proyecto lo sitúa como futuro escenario principal de la selección salvadoreña. Sus 50.000 localidades lo colocarán entre las grandes infraestructuras deportivas regionales, aunque lejos de proyectos como el estadio de 135.000 espectadores de Hanói. El seguimiento oficial más reciente mantiene 2027 como el año decisivo para su apertura.