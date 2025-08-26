El motivo por el que deberías pedir siempre la baja médica aunque solo faltes un día al trabajo por enfermedad

A veces el cuerpo te da la tarde libre sin avisar: te levantas con el estómago revuelto, intentas afrontar la jornada movida por el café, pero nada, terminas abrazado al sofá y pensando que con un simple papelito del médico basta. Seguro que alguna vez has pedido el clásico “justificante” convencido de que servía para todo. De hecho, muchos lo seguimos haciendo cuando creemos que al día siguiente estaremos como nuevos.

El problema es que ese hábito tan común puede salirnos caro. Y no, no hablamos solo de perder un poco de sueldo: también hay riesgo de sanción disciplinaria. Por eso, aunque la baja parezca desproporcionada para un solo día, conviene conocer la letra pequeña.

¿Por qué no basta con el ‘justificante’ de toda la vida?

Pedir un informe de reposo es tan cómodo como inútil para justificar una ausencia laboral. En la práctica, ese papel únicamente acredita que visitaste al médico a tal hora en tal centro, poco más. Desde el punto de vista legal, y en la mayoría de convenios colectivos españoles, solo el parte de incapacidad temporal sirve para demostrar que estabas realmente impedido para trabajar.

Además, la legislación ni siquiera reconoce jurídicamente el justificante. Lo resume el abogado laboralista Ignacio de la Calzada: “Las ausencias por enfermedad se justifican con un parte de incapacidad temporal, y no un informe médico que recomiende ‘reposo’”. De ahí que, si optas por la vía rápida, la empresa pueda descontarte el salario de ese día sin pestañear.

¿Qué riesgos corro si me quedo en casa sin la baja?

Primero, dinero contante y sonante: dependiendo de la causa, la prestación por incapacidad temporal puede empezar a cobrarse desde el día siguiente a la baja, y algunos convenios cubren incluso el 100 % de la base reguladora desde el primer minuto. Sin parte, ese ingreso desaparece como por arte de magia.

Segundo, la temida sanción. El justificante médico no puede indicar más de 72 horas de reposo; superar ese límite sin baja equivale a una ausencia injustificada. La compañía podría abrirte un expediente disciplinario y, en casos extremos, imponer una suspensión de empleo y sueldo. Como ves, lo barato (evitar “papeleo”) puede salir carísimo.

Cómo pedir el parte de baja sin volverte loco

Olvídate de cruzar los dedos y sigue estos pasos sencillos:

Acude a tu médico de cabecera en cuanto notes que no podrás rendir en el trabajo.

Solicita expresamente el parte de incapacidad temporal; no te conformes con el informe de reposo.

Entrega la copia destinada a la empresa en un máximo de 3 días naturales.

Si mejoras antes de 72 horas, pide el alta y presenta el documento para cerrar el proceso.

Con esta mini‑operación burocrática proteges tu sueldo y tu cotización, evitando “sustos” a final de mes. Por consiguiente, aunque solo faltes un día, la baja es tu mejor escudo: te cubre legal y económicamente y deja a la empresa sin excusas. Al fin y al cabo, perder media mañana en el centro de salud pesa menos que perder un día entero de salario o enfrentarse a una sanción.