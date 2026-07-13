El coche eléctrico chino que mantiene su rendimiento incluso a 40 grados bajo cero y puede recorrer 400 kilómetros con una sola carga

El Changan Nevo A06, desarrollado junto a CATL, estrena la batería Naxtra de 45 kWh y promete más seguridad en frío extremo. Su llegada al mercado chino está prevista para mediados de 2026.

El coche eléctrico Changan Nevo A06, también conocido como Qiyuan A06 en China, se coloca entre los lanzamientos más relevantes del sector por su apuesta por una batería de iones de sodio. Changan y CATL lo presentan como un avance dentro de los turismos eléctricos de producción en serie, con una autonomía superior a 400 kilómetros y una química pensada para reducir la dependencia del litio.

El Changan Nevo A06 estrena la batería de sodio CATL Naxtra en producción

La gran novedad del modelo está en la batería CATL Naxtra, un acumulador de 45 kWh basado en iones de sodio. Esta tecnología utiliza un material más abundante que el litio y puede convertirse en una alternativa para coches eléctricos de acceso, vehículos pensados para climas fríos y modelos donde el coste de fabricación sea un factor decisivo.

CATL presentó Naxtra en abril de 2025 como una batería preparada para producción masiva. Según la compañía, alcanza una densidad energética de hasta 175 Wh/kg, una cifra comparable a muchas baterías LFP actuales, y puede superar los 10.000 ciclos de uso en determinadas aplicaciones.

El fabricante chino también defiende que esta tecnología será complementaria a las baterías de litio. No busca sustituir de golpe a todas las químicas actuales, sino abrir una nueva vía para modelos eléctricos con buena autonomía, mayor estabilidad térmica y menor exposición a la volatilidad de materias primas.

Hasta 400 kilómetros de autonomía y carga rápida al 80% en 15 minutos

El Nevo A06 promete una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga. La cifra está vinculada al ciclo chino CLTC, por lo que podría ser inferior bajo mediciones europeas WLTP o estadounidenses EPA, más exigentes en algunos escenarios de conducción.

Otro punto destacado es la recarga. La batería Naxtra puede pasar del 0% al 80% en unos 15 minutos, siempre que se den las condiciones adecuadas de infraestructura, temperatura y gestión energética. Este dato sitúa al modelo en una posición competitiva frente a muchos eléctricos actuales de gama media.

La combinación de 45 kWh y más de 400 kilómetros apunta a un sedán eficiente, pensado para desplazamientos diarios y trayectos interurbanos sin necesidad de recurrir a paquetes de batería de gran tamaño.

Mayor seguridad en temperaturas extremas frente a las baterías de litio LFP

Uno de los argumentos más fuertes de CATL está en el rendimiento térmico. La batería Naxtra puede operar entre -40 °C y 70 °C, y la compañía asegura que conserva más del 90% de su capacidad utilizable a -40 °C. También indica que a -30 °C ofrece casi el triple de potencia de descarga que una batería LFP equivalente.

La seguridad es otro de los puntos que Changan y CATL quieren situar en el centro del mensaje. Según el fabricante de baterías, las celdas han superado pruebas de aplastamiento, perforación y corte sin humo ni fuego, un dato relevante para una industria donde la estabilidad química se ha convertido en un elemento clave para los compradores.

Aunque China ya había producido antes vehículos eléctricos urbanos con baterías de sodio, como el JAC Yiwei anunciado a finales de 2023, el Nevo A06 destaca por llevar esta química a un turismo de mayor alcance y con el respaldo industrial de CATL.