BYD presenta un SUV eléctrico de lujo que recarga casi por completo en 9 minutos y cuesta menos de lo esperado

El nuevo BYD Great Tang llega con 7 plazas, recarga del 10% al 97% en 9 minutos y un precio que parte de 239.900 yuanes en China. La marca ya prepara su expansión internacional, aunque todavía no hay precio confirmado para España.

BYD acaba de poner a la venta en China el Great Tang, un SUV eléctrico de gran tamaño que se coloca entre los lanzamientos más llamativos del año por precio, autonomía y tecnología. El modelo arranca en 239.900 yuanes, unos 30.600 euros al cambio, y promete hasta 950 kilómetros de autonomía bajo ciclo chino CLTC, una cifra que lo sitúa muy por encima de buena parte de los SUV eléctricos familiares disponibles en Europa.

El precio del BYD Great Tang lo coloca entre los SUV eléctricos más agresivos de China

El Great Tang se estrena como uno de los grandes escaparates tecnológicos de BYD. La gama se mueve entre los 239.900 y los 309.900 yuanes, con varias versiones según batería, tracción y autonomía. La opción más accesible anuncia 800 kilómetros de alcance, mientras que la variante de mayor rango sube hasta los 950 kilómetros.

El interés comercial también ha sido inmediato. Según CnEVPost, el modelo superó las 150.000 reservas desde el inicio de la preventa en el Salón de Pekín, una cifra que confirma la fuerza de BYD en el mercado chino y la presión que puede ejercer sobre los fabricantes europeos si finalmente llega al continente.

Hasta 950 kilómetros de autonomía y una recarga ultrarrápida del 10 al 97% en 9 minutos

El SUV utiliza una arquitectura eléctrica de 1.000 voltios y la tecnología de recarga rápida de BYD. Con ella, la marca anuncia una recuperación del 10% al 97% de la batería en solo 9 minutos, siempre bajo condiciones óptimas y con infraestructura compatible.

La versión de entrada monta una batería de 105,79 kWh y motor trasero, con 800 kilómetros de autonomía. Por encima aparece la variante con batería de 130,15 kWh, propulsión trasera y 950 kilómetros. La opción de tracción total reduce la autonomía a 850 kilómetros, pero eleva las prestaciones con hasta 585 kW de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos.

Siete plazas, tecnología de lujo y una llegada a Europa todavía sin precio confirmado

El BYD Great Tang mide más de 5,2 metros de largo y adopta una configuración interior de 7 plazas con distribución 2+2+3. En el habitáculo aparecen asientos de corte premium, pantallas de gran tamaño, techo panorámico, suspensión neumática DiSus-A y sistema de asistencia a la conducción con LiDAR en el techo.

La principal incógnita está en Europa. Electrek recoge que Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, señaló que el Great Tang llegará a Europa y Asia-Pacífico entre finales de 2026 y principios de 2027. Falta por conocer si mantendrá el nombre comercial, cuál será su precio en España y qué autonomía homologará bajo ciclo WLTP, más exigente que el CLTC chino.

Para seguir todas las novedades sobre coches eléctricos, lanzamientos y precios en España, accede a nuestra sección de motor para conocer más noticias destacadas.