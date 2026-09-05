China presenta un sistema que puede leer y modular la actividad del cerebro mediante resonancia magnética

La plataforma de United Imaging y la Universidad de Tianjin integra captación, decodificación, neuromodulación y evaluación en un circuito cerrado. El anuncio oficial no aporta todavía ensayos clínicos, aprobación regulatoria ni una validación independiente del sistema.

China presentó el 23 de agosto de 2026 uMR ShenGuan, una plataforma de interfaz cerebro-ordenador construida alrededor de equipos de resonancia magnética. La Universidad de Tianjin y Shanghai United Imaging Healthcare la describen como la primera solución integral de este tipo. Reúne adquisición de señales, decodificación, neuromodulación y evaluación posterior dentro de un mismo flujo técnico. El anuncio se realizó en Tianjin ante cerca de 400 especialistas.

uMR ShenGuan convierte la resonancia en el centro del circuito cerebral

El planteamiento no consiste únicamente en conectar un escáner con una interfaz neuronal externa. uMR ShenGuan organiza un circuito cerrado que registra la actividad, interpreta señales, dirige una intervención y comprueba sus efectos. La resonancia pasa así de ofrecer imágenes aisladas a funcionar como centro de observación y respuesta. Sus desarrolladores resumen el proceso como captar señales, aplicar modulación y verificar la reacción cerebral.

La plataforma se apoya en la familia uMR y admite equipos de 3,0, 5,0 y 9,4 teslas. La colaboración partió de una instalación conjunta inaugurada en octubre de 2025. Desde entonces, ambos equipos han trabajado en captación de actividad, adaptación de hardware y neuromodulación guiada por imagen. El seguimiento de cambios asociados a la plasticidad cerebral es una de las utilidades planteadas. El lanzamiento incorpora además una alianza de universidades, hospitales, empresas y organismos reguladores. Ese grupo pretende impulsar estudios multicéntricos, estándares y formación especializada.

El sistema promete combinar milisegundos y precisión inferior al milímetro

La Universidad de Tianjin atribuye al sistema una resolución temporal de milisegundos y una precisión espacial inferior al milímetro. También afirma que compensa distorsiones del campo magnético causadas por componentes implantados. La plataforma incorpora herramientas compatibles con la resonancia para reducir interferencias entre el escáner y los dispositivos neuronales. Uno de los problemas aparece cuando un implante altera la homogeneidad del campo y degrada la imagen. El sistema promete corregir parte de esas variaciones antes de interpretar los datos.

Estas cifras requieren una lectura cuidadosa. La resonancia funcional aporta un mapa espacial detallado, mientras el electroencefalograma registra cambios eléctricos mucho más rápidos. Investigaciones anteriores han combinado EEG y resonancia para reunir ambas ventajas, aunque la adquisición simultánea genera importantes artefactos técnicos. El comunicado no permite atribuir la cifra de milisegundos a la resonancia por sí sola. Tampoco publica comparaciones independientes ni explica qué señal sostiene cada medición anunciada. Los datos deben entenderse como especificaciones comunicadas por los responsables del proyecto.

Qué significa que pueda leer y modular la actividad cerebral

En este contexto, leer el cerebro no significa acceder libremente a pensamientos, recuerdos o conversaciones internas. El término describe la captación y decodificación de patrones neuronales relacionados con una tarea o un estado. Una interfaz cerebro-ordenador habitual traduce determinadas señales en instrucciones para una máquina. La propuesta china añade una fase de intervención y otra de evaluación dentro del mismo entorno. Modulación tampoco equivale a controlar una persona. Se refiere a aplicar una intervención dirigida y observar después la respuesta mediante imagen y otras señales.

Ming Dong, vicepresidente de la Universidad de Tianjin, sostuvo que la plataforma permite sincronizar observación e intervención durante la investigación cerebral. Su planteamiento busca avanzar desde la simple decodificación de señales hacia una comprensión más completa de la actividad neuronal. El procesamiento en tiempo real y los modelos apoyados por inteligencia artificial forman parte de ese desarrollo. Sin embargo, la presentación no identifica algoritmos, tasas de acierto ni tareas concretas ya demostradas con el nuevo sistema.

Las aplicaciones clínicas siguen pendientes de validación y autorización

Los responsables sitúan sus posibles usos en rehabilitación motora, cuidados neurológicos críticos, psiquiatría, oftalmología y audiología. También mencionan futuras extensiones hacia educación, deporte, videojuegos, mejora del sueño y seguridad industrial. Esa relación expresa líneas de desarrollo, no tratamientos cuya disponibilidad haya sido anunciada. Como ocurre con otros avances médicos experimentales, la utilidad clínica dependerá de ensayos, seguridad y resultados reproducibles.

El comunicado oficial no detalla estudios con pacientes, tamaño de muestras, efectos adversos, autorización regulatoria ni fecha de comercialización. Tampoco acompaña el lanzamiento con una publicación científica revisada por pares o una validación independiente de sus métricas. El documento no identifica hospitales participantes, primeros pacientes o un calendario para su implantación asistencial. uMR ShenGuan debe considerarse por ahora una plataforma presentada para investigación y futura aplicación clínica. Para sostener su ventaja, deberá demostrar resultados comparables, seguridad y utilidad médica.

La ficha técnica puede consultarse en el comunicado oficial de la Universidad de Tianjin. El contexto sobre EEG y resonancia simultáneos aparece en este estudio de Nature Methods.