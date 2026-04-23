El Imserso recuerda a los jubilados que el plazo extraordinario para solicitar sus viajes termina este 30 de abril

Los interesados en acceder al Programa de Turismo del Imserso para la temporada 2025-2026 en Ceuta apuran ya los últimos días para presentar la solicitud. El plazo extraordinario termina el 30 de abril de 2026 y, ojo, después ya no se podrá realizar este trámite.

Los jubilados y demás personas que cumplan los requisitos todavía están a tiempo de solicitar una plaza para beneficiarse de este programa público de vacaciones. Aunque el periodo ordinario finalizó en julio del año pasado, este plazo extraordinario sigue abierto, pero por muy poco tiempo. Además, recuerda que también existe el programa Termalismo del Imserso, cuyo plazo expira el 31 de octubre de 2026.

Quiénes pueden solicitar los viajes del Imserso antes del 30 de abril

La fecha límite está cada vez más cerca y conviene no despistarse. ¿Quiénes pueden acceder a estas plazas convocadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales?

Pueden participar las personas residentes en España que sean pensionistas de jubilación o de viudedad. También pueden hacerlo quienes cobren prestaciones por desempleo o sean pensionistas por otros conceptos, siempre que tengan 60 años o más. Además, están habilitados los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social con 65 años o más. Para aclararlo mejor, estos son los perfiles que pueden presentar la solicitud:

Pensionistas de jubilación. Pensionistas de viudedad. Personas que perciban prestaciones por desempleo y tengan 60 años o más. Pensionistas por otros conceptos con 60 años o más. Beneficiarios de la Seguridad Social con 65 años o más.

Además, se permite viajar con el cónyuge o pareja de hecho, aunque no cumpla los requisitos de edad o pensión. Incluso pueden acompañar hijos con una discapacidad igual o superior al 45%. Eso sí, las personas usuarias deben valerse por sí mismas para las actividades básicas de la vida diaria, algo que se acredita mediante una declaración responsable.

Qué incluyen los viajes del Imserso y por qué siguen siendo tan demandados

Una de las claves del programa está en los servicios que incorpora el precio de la plaza. No se trata solo del viaje, sino de un paquete pensado para facilitar la estancia y fomentar el envejecimiento activo. ¿Merece la pena? Para muchos usuarios, desde luego que sí. Antes de decidir, conviene tener claros los servicios principales:

Servicio incluido Detalle Alojamiento Pensión completa, excepto en capitales de provincia, donde es media pensión Habitación Doble a compartir, con posibilidad de individual mediante suplemento Transporte Ida y vuelta desde la capital de provincia del usuario Seguro Póliza colectiva Asistencia médica Servicio de medicina general en el hotel Actividades Programa de animación socio-cultural

Este programa ofrece distintas modalidades de viaje y destinos disponibles para impulsar el turismo y la participación activa de las personas mayores. Por eso, con el plazo ya en su recta final, es un buen momento para revisar la documentación y formalizar la solicitud.

Últimos días para presentar la solicitud del Imserso para la temporada 2025-2026

El mensaje es claro: el plazo extraordinario vence definitivamente el 30 de abril de 2026. Por tanto, quienes aún no hayan hecho el trámite en Ceuta disponen de pocos días para asegurar su plaza.

No hay tiempo que perder. Si se cumplen los requisitos, este puede ser el momento de acceder a un programa que combina vacaciones, servicios incluidos y acompañamiento.