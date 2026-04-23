Nueva protesta en Hacienda durante la Renta 2025 con concentración, paros parciales y huelga general el 8 de junio

Cuando llega la Campaña de la Renta, bastante tiene ya mucha gente con reunir papeles, claves y algo de paciencia. Por eso, la convocatoria de movilizaciones en Hacienda en pleno IRPF no pasa precisamente desapercibida. CSIF ha anunciado una concentración, dos paros parciales y una huelga general para presionar a la Agencia Tributaria.

El calendario arranca el 6 de mayo y culmina el 8 de junio en todos los centros de trabajo de Hacienda. El sindicato sostiene que siguen atascadas varias mejoras laborales pactadas con la AEAT en 2024. Y todo esto llega mientras miles de contribuyentes están pendientes del IRPF, es decir, de la declaración de la renta, así que el papeleo viene con capítulo extra.

¿Qué días están convocadas las protestas de Hacienda durante la Renta 2025?

CSIF ha fijado un calendario escalonado de movilizaciones coincidiendo con la Campaña de la Renta 2025. Primero habrá una concentración, después dos paros parciales de una hora y, por último, una huelga general. Con este plan, el sindicato busca aumentar la presión sobre la AEAT, la Agencia Tributaria, en un momento especialmente sensible. Estas son las fechas y el tipo de protesta anunciada por el sindicato:

6 de mayo : concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda.

: concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda. 13 de mayo : paro parcial de una hora en los centros de trabajo de la AEAT.

: paro parcial de una hora en los centros de trabajo de la AEAT. 29 de mayo : paro parcial de una hora en los centros de trabajo de la AEAT.

: paro parcial de una hora en los centros de trabajo de la AEAT. 8 de junio: huelga general en todos los centros de trabajo de Hacienda.

El momento más delicado del calendario llegará, por tanto, el 8 de junio, cuando la convocatoria afecte a todos los centros de trabajo de Hacienda. De ahí que la protesta cobre más peso en plena Campaña de la Renta 2025, justo cuando muchos ciudadanos están con trámites, dudas y el clásico tira y afloja con la burocracia.

Por qué CSIF ha llevado el conflicto a la Agencia Tributaria

El sindicato que dirige Miguel Borra ha interpuesto un conflicto contra la AEAT, es decir, una reclamación formal por el bloqueo de la negociación sobre varias condiciones laborales. Según CSIF, los asuntos pendientes afectan a la carrera administrativa y profesional, que es el sistema de promoción y desarrollo dentro del puesto; a la regulación del teletrabajo; y al reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera, conocido como SVA, como profesión de riesgo, una categoría ligada a la especial peligrosidad del trabajo.

Para ver de un vistazo qué reclama el sindicato y qué sigue pendiente, este es el resumen de los puntos que CSIF considera bloqueados:

Asunto Qué reclama CSIF Situación que denuncia el sindicato Carrera administrativa y profesional Su implantación Sigue sin avances tras el acuerdo de 2024 Teletrabajo Su regulación La negociación continúa bloqueada Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) Que sea considerado profesión de riesgo La petición sigue pendiente

CSIF recuerda además que en 2024 firmó un acuerdo con la AEAT en el que se recogían estos compromisos, pero sostiene que desde entonces no se han producido avances. Por eso ha decidido interponer este conflicto y pedir a la Agencia Tributaria que abra negociaciones para desbloquear una situación que, a su juicio, lleva demasiado tiempo guardada en el cajón.

Las protestas en Hacienda no son nuevas

Las quejas de la plantilla vienen de atrás. De hecho, los trabajadores de Hacienda llevan años denunciando sus condiciones laborales y no es la primera vez que organizan movilizaciones durante la Campaña de la Renta. En otras palabras, no se trata de un enfado puntual, sino de un conflicto que se ha ido arrastrando.

La ya ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vivió durante su gestión varias protestas similares, incluidas movilizaciones a las puertas del edificio del departamento en Madrid. Además, hace unos días el sindicato recordó que desde 2019 ya son tres los conflictos que ha mantenido con la Administración. Ahora, con el nuevo ministro Arcadi España al frente, los empleados de la AEAT siguen con sus reivindicaciones y confían en que el Gobierno termine escuchando y cediendo a sus peticiones.

Qué conviene tener en cuenta si tienes trámites pendientes con la AEAT

Para el ciudadano que esté metido de lleno en la declaración, lo más útil ahora mismo es tener bien anotadas las fechas del calendario sindical: 6 de mayo, 13 de mayo, 29 de mayo y 8 de junio. Son los días en los que habrá concentración, paros parciales o huelga general en Hacienda, así que conviene no perderlos de vista si hay alguna gestión pendiente relacionada con la AEAT.

CSIF ha asegurado que intentará minimizar las consecuencias de estas movilizaciones para los ciudadanos. Aun así, el conflicto coincide de lleno con la Campaña de la Renta 2025. Por tanto, la idea práctica es sencilla: tener presentes esas jornadas y prever que la atención en la Agencia Tributaria puede quedar marcada por las protestas. Bastante tiene ya cualquiera con entender el papeleo como para que además le pille por sorpresa un día de paro.