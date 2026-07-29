El gran tiburón blanco de cuatro metros y 770 kilos reaparece en el Atlántico y su trayectoria confirma dirección hacia aguas turísticas

Contender, considerado el mayor tiburón blanco registrado en el Atlántico, fue detectado el 10 de julio después de permanecer varios meses sin transmitir su posición.

El dispositivo de seguimiento de Contender, el tiburón blanco más grande documentado hasta ahora en el Atlántico, volvió a emitir una señal débil el pasado 10 de julio. El ejemplar, de cuatro metros de longitud y 770 kilogramos de peso, continúa su desplazamiento estacional hacia el norte, aunque los investigadores todavía desconocen su ubicación exacta.

El movimiento ha despertado especial atención porque su ruta podría llevarlo hacia Cape Cod, una conocida región turística de Massachusetts que recibe a cientos de miles de visitantes durante los meses de verano. No obstante, la señal registrada no permite confirmar que el animal se encuentre ya cerca de estas playas.

La organización sin ánimo de lucro Ocearch instaló el transmisor en enero de 2026, cuando los investigadores localizaron al tiburón frente a la costa del estado de Georgia. Su última posición confirmada antes de desaparecer del sistema se registró en abril, cuando navegaba frente a Pamlico Sound, una extensa laguna costera situada en Carolina del Norte.

La señal del 10 de julio no permite localizar con precisión a Contender

La detección del transmisor no ofrece una posición suficientemente precisa para conocer la trayectoria actual del tiburón. Los protocolos técnicos de Ocearch requieren al menos tres señales consecutivas para establecer una localización fiable y representar el recorrido del ejemplar en sus sistemas de seguimiento.

En esta ocasión solo se recibió una señal débil e intermitente. Este registro indica que la aleta dorsal de Contender, donde se encuentra instalado el dispositivo, salió brevemente del agua antes de que el animal volviera a sumergirse.

Los transmisores utilizados para estudiar a estos tiburones necesitan entrar en contacto con el aire para comunicarse con los satélites. Mientras el ejemplar nada a cierta profundidad, el sistema no puede enviar información sobre su posición.

Esta limitación explica que Contender haya permanecido varios meses sin aparecer en el mapa de seguimiento. Su ausencia de señales no significa que estuviera inmóvil o que hubiera abandonado su ruta, sino que pudo recorrer largas distancias sin acercar la aleta dorsal a la superficie durante el tiempo necesario para completar una transmisión.

La ruta estacional del tiburón apunta hacia las aguas del norte

Los investigadores no han determinado el punto exacto en el que se encuentra el animal, pero sus patrones migratorios permiten estimar la dirección que podría estar siguiendo. Durante el verano y las primeras semanas del otoño, los grandes tiburones blancos del Atlántico Norte occidental suelen desplazarse hacia zonas situadas más al norte.

Estos movimientos están relacionados con la temperatura del agua y con la disponibilidad de alimento. Por este motivo, ejemplares como Contender pueden dirigirse hacia Cape Cod, en Massachusetts, o continuar avanzando hacia las costas atlánticas de Canadá.

El último registro confirmado del tiburón se produjo en abril frente a Carolina del Norte. La señal recibida en julio demuestra que el transmisor volvió a establecer contacto con el satélite, pero no aporta datos suficientes para calcular la distancia recorrida desde aquella posición.

La posibilidad de que se encuentre avanzando hacia Massachusetts responde, por tanto, a su comportamiento migratorio habitual y no a una localización confirmada. Serán necesarias nuevas señales consecutivas para conocer si el ejemplar se acerca realmente a Cape Cod o ha seguido otra ruta por el Atlántico.

Cape Cod reúne playas turísticas y condiciones favorables para alimentarse

Cape Cod es una península conocida por sus playas de arena, sus faros históricos y su elevada afluencia turística durante el verano. Las características de sus aguas también ofrecen unas condiciones adecuadas para la alimentación de grandes depredadores marinos.

La posible llegada de Contender genera interés entre los científicos debido a las dimensiones del ejemplar y a la información que puede aportar sobre las migraciones de los tiburones blancos. El seguimiento permite estudiar sus desplazamientos, identificar las zonas que frecuentan y comprender cómo influyen las estaciones en su comportamiento.

La información disponible no confirma que el tiburón se encuentre frente a playas o núcleos turísticos. Tampoco permite conocer cuándo podría aproximarse a Massachusetts. La única detección del 10 de julio resulta insuficiente para representar su posición con precisión.

El recorrido de Contender continuará siendo difícil de reconstruir mientras permanezca en aguas profundas. Los investigadores deberán esperar a que su aleta dorsal vuelva a salir a la superficie y el dispositivo consiga transmitir varias señales seguidas. Hasta entonces, su migración hacia el norte seguirá siendo una estimación basada en los movimientos estacionales de esta especie.