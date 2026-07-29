Una española explica por qué pasar una ola de calor en Suiza puede ser mucho más difícil que en España

Su vídeo se ha hecho viral al contar que comercios, restaurantes y edificios públicos ofrecen muchos menos espacios climatizados que en España.

Una española residente en Suiza se ha hecho viral en TikTok al explicar una diferencia que complica los episodios de altas temperaturas en el país alpino. Mientras en España es habitual encontrar aire acondicionado en comercios, restaurantes, oficinas o transportes, en Suiza muchos espacios carecen de sistemas de climatización. «El problema es que no es como en España, que te metes a cualquier sitio y hay aire acondicionado», afirma en una grabación que ha generado miles de reacciones.

El relato ha sorprendido porque Suiza suele asociarse con un clima fresco por su geografía alpina. Sin embargo, cuando el termómetro sube resulta más difícil encontrar un lugar climatizado donde refugiarse, una diferencia que la protagonista percibe especialmente al compararla con su experiencia en España.

Por qué encontrar aire acondicionado es más difícil en Suiza

Durante décadas, las temperaturas extremas fueron menos habituales y la refrigeración apenas se consideró una necesidad generalizada. Buena parte de las viviendas, comercios y edificios públicos se diseñaron para soportar inviernos fríos y veranos moderados, no para mantener una temperatura confortable durante varios días de calor intenso.

Ese escenario está cambiando. MeteoSwiss señala que las temperaturas estivales aumentan y que los episodios cálidos son más frecuentes e intensos. El organismo aporta una comparación significativa: Suiza ha registrado desde 1991 tantos días muy calurosos como durante los 90 años comprendidos entre 1901 y 1990.

Los edificios y las normas energéticas condicionan la refrigeración

La arquitectura no es la única explicación. Los criterios de eficiencia energética, consumo eléctrico y protección ambiental también han limitado durante años la expansión de los equipos de aire acondicionado. Por este motivo, su presencia sigue siendo menor que en los países del sur de Europa.

Las soluciones habituales pasan por persianas exteriores, ventilación nocturna, aislamiento térmico y sistemas automáticos que reducen la entrada de calor. Estas medidas funcionan en muchos hogares, aunque pueden resultar insuficientes durante los episodios más intensos. En España, una discusión relacionada aparece al analizar si un inquilino puede exigir aire acondicionado al propietario durante una ola de calor.

España ofrece más espacios climatizados durante las horas de mayor calor

En España, especialmente en el centro y el sur peninsular, la climatización está extendida en centros comerciales, oficinas, hoteles, hospitales, restaurantes y parte del transporte público. Esa infraestructura permite encontrar espacios de alivio cuando las temperaturas alcanzan sus valores más elevados.

En Suiza, esa posibilidad continúa siendo más limitada para quienes pasan parte del día fuera de casa. El calor también ha ganado peso en el ámbito laboral español, donde bares y restaurantes deben adoptar medidas cuando las temperaturas ponen en riesgo a sus plantillas.

El vídeo reabre el debate sobre cómo adaptar Suiza a veranos más cálidos

El testimonio coincide con una discusión creciente sobre la adaptación de edificios e infraestructuras. La demanda de sistemas de refrigeración ha aumentado durante los últimos veranos, mientras las soluciones pasivas pierden eficacia en los periodos de calor más intensos.

La respuesta no tiene por qué depender únicamente del aire acondicionado. También aparecen propuestas para mejorar el diseño urbano, como el ladrillo de terracota desarrollado en Suiza que utiliza agua y energía solar para enfriar el aire. La experiencia de esta española refleja que afrontar una ola de calor depende tanto de la temperatura como de la preparación de viviendas, comercios y espacios públicos.

Los datos oficiales sobre la evolución de las temperaturas estivales en el país pueden consultarse en MeteoSwiss.