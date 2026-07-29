El gran centro comercial Infinity ya está en marcha y las primeras máquinas trabajan sobre el terreno en Valencia

Los primeros movimientos de tierra han comenzado en Turianova, junto al Hospital La Fe. El complejo mantiene 2028 como fecha prevista de apertura y reunirá comercios, restauración, ocio, alojamiento y oficinas.

Las obras del centro comercial Infinity en Valencia ya han pasado del plano al terreno. La maquinaria trabaja sobre la parcela destinada al complejo, impulsado ahora por General de Galerías Comerciales, con una inversión cercana a los 500 millones de euros y un plazo de ejecución estimado en dos años.

Los movimientos de tierra confirman el arranque de Infinity en Turianova

Los trabajos iniciales se concentran en la nivelación, excavación y preparación de los terrenos. Las máquinas pueden verse desde los accesos próximos a Turianova, una imagen que confirma el inicio material de uno de los mayores proyectos comerciales planteados en la capital valenciana durante los últimos años.

La parcela se encuentra junto al Hospital Universitari i Politècnic La Fe y entre la V-30 y la V-31. Esta ubicación sitúa el futuro recinto cerca de dos de las principales vías de entrada al sur de Valencia y facilita su conexión con diferentes municipios del área metropolitana.

El cambio de propietario permitió reactivar un proyecto con licencia de obra

Infinity arrastraba una prolongada tramitación administrativa. La Generalitat Valenciana autorizó el desarrollo en febrero de 2021, mientras que la licencia municipal de obras llegó en julio de 2024. A partir de ese momento, el proyecto contaba con los permisos necesarios para iniciar la construcción.

El siguiente paso llegó en agosto de 2025, cuando General de Galerías Comerciales, la empresa presidida por Tomás Olivo, adquirió a AQ Acentor el suelo y el proyecto por una cantidad cercana a los 60 millones de euros. La operación incorporó las licencias comerciales y de construcción, además de unos 20.000 metros cuadrados para usos terciarios.

Así será el centro comercial Infinity: más de 220 locales y ocio

El complejo contará con unos 92.000 metros cuadrados de superficie comercial alquilable, más de 220 establecimientos y cerca de 4.000 plazas de aparcamiento. Una parte destacada estará dedicada a restauración, con espacios para cafeterías, restaurantes y conceptos gastronómicos de diferente formato.

La propuesta difundida contempla un diseño abierto, distribuido en varias alturas y conectado con el entorno mediante paseos, plazas, jardines y fuentes. La oferta de ocio incluye una piscina con olas artificiales, un club de playa urbano, rocódromo, realidad virtual, salas de escape, videojuegos, gimnasio y espacios de entretenimiento familiar.

El proyecto aprobado incorpora también un hotel y superficies destinadas a oficinas y otros usos complementarios. Infinity pretende concentrar compras, deporte, gastronomía y actividades recreativas en un recinto capaz de mantener actividad durante buena parte del día.

La apertura de Infinity en Valencia mantiene 2028 como fecha prevista

El calendario anunciado establece una duración aproximada de dos años para las obras, por lo que la apertura continúa prevista para 2028. La fecha dependerá del avance de las distintas fases constructivas y del cumplimiento de los plazos fijados por la promotora.

El inicio de los trabajos representa un paso decisivo para Turianova, un nuevo barrio residencial situado en una de las principales zonas de expansión de Valencia. Durante los próximos meses, la evolución de la parcela permitirá comprobar si Infinity mantiene el ritmo necesario para cumplir su calendario.