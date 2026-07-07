La jornada de 35 horas empieza a tomar forma para miles de docentes de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Educación plantea un nuevo decreto que reducirá la jornada del profesorado de la Comunitat Valenciana y limitará la obligación de atender mensajes fuera del horario de trabajo.

Los docentes valencianos se perfilan como el primer gran colectivo de empleados públicos de la Generalitat que verá aplicada la jornada laboral de 35 horas semanales. La medida aparece recogida en el nuevo decreto de horario del personal docente presentado por la Conselleria de Educación en la Mesa Sectorial, donde también se incluye una reducción de la presencia obligatoria en los centros educativos.

La norma sustituirá a la Orden de 29 de junio de 1992 y fijará un nuevo marco laboral para el profesorado. Según la propuesta, la jornada pasará de 37,5 a 35 horas semanales, mientras que el tiempo de dedicación obligatoria en el centro bajará de 30 a 28 horas.

Así cambiará la jornada laboral de 35 horas para los profesores valencianos

El decreto introduce una organización más precisa del tiempo de trabajo docente. La Conselleria diferencia entre horas lectivas, horas complementarias y tiempo de libre disposición, con la finalidad de dar mayor seguridad jurídica al profesorado y ordenar mejor las tareas vinculadas a la actividad educativa.

La propuesta también ha pasado por un proceso de consulta pública y ha recibido más de 400 alegaciones, según explicó el director general de Personal Docente, Pablo Ortega. El texto tendrá que elevarse ahora al pleno del Consell para su aprobación definitiva.

Con este paso, Educación se adelanta a otros ámbitos de la administración autonómica, donde la implantación de las 35 horas todavía está pendiente de negociación sectorial. El calendario general que maneja la Generalitat sitúa la reducción de jornada de los funcionarios valencianos a partir del 1 de enero de 2027, aunque el colectivo docente podría ser el primero en ver concretada la medida mediante una norma específica.

La desconexión digital del profesorado queda recogida en el nuevo decreto

Una de las novedades más relevantes es el reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital. Esto supone que los docentes no tendrán obligación de atender comunicaciones fuera de su tiempo de dedicación al centro, una de las reclamaciones laborales que el profesorado venía trasladando en los últimos años.

El texto también flexibiliza la presencialidad en los colegios e institutos. Para ello, delimita qué tareas deberán realizarse necesariamente en el centro educativo y cuáles podrán desarrollarse fuera de sus instalaciones.

Además, se prevén mejoras en la gestión administrativa, especialmente en el control horario y en la tramitación de ausencias, que se realizarán mediante aplicaciones corporativas con garantías de confidencialidad y protección de datos.

Qué medidas laborales incluye el decreto para docentes mayores y personas con discapacidad

El decreto contempla medidas específicas para colectivos con circunstancias particulares. Entre ellos se encuentran los docentes mayores de 55 años, el personal con una discapacidad igual o superior al 50% y quienes estén afectados por enfermedades graves.

La Generalitat defiende que el cambio debe acometerse mediante reorganización interna y mejoras de eficiencia, sin nuevas contrataciones para cubrir las horas que se dejen de trabajar. Este planteamiento se apoya en el peso del gasto de personal dentro del presupuesto autonómico, que supera los 9.300 millones de euros, y en el crecimiento de la plantilla de la Generalitat hasta 160.198 efectivos en 2025.

La aplicación de esta medida marcará un precedente dentro del empleo público valenciano, ya que será la primera regulación concreta que adapta la jornada semanal de un colectivo de la Generalitat a las 35 horas.