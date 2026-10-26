La Universidad de Jaén convoca 21 plazas de profesor: requisitos y plazo de solicitud

El concurso de la Universidad de Jaén exige doctorado y acreditación. Las solicitudes deben registrarse electrónicamente y los derechos de participación cuestan 30 euros.

La Universidad de Jaén ha convocado 21 plazas de profesor titular mediante una resolución publicada en el BOE del 24 de octubre de 2026. El anexo distribuye 19 puestos en el cupo general y dos en el de discapacidad. Las personas interesadas disponen de veinte días hábiles para solicitar su participación. El acceso exige doctorado y acreditación para el cuerpo docente, además de superar las pruebas previstas.

Las plazas de la Universidad de Jaén abarcan dos campus y distintas especialidades

Las plazas se reparten entre Las Lagunillas, en Jaén, y el campus de Linares. En Ingeniería Eléctrica hay una plaza en cada campus. Economía Financiera y Contabilidad reúne dos puestos en Las Lagunillas. También aparecen Química Física, Filología Inglesa, Psicobiología y Estadística e Investigación Operativa, entre otras áreas. El detalle importa porque cada plaza constituye un procedimiento independiente. Quien siga las convocatorias de empleo público debe comprobar el código concreto, el campus y las actividades docentes e investigadoras antes de preparar su candidatura.

Las dos plazas reservadas corresponden a Historia Antigua y Didáctica de la Lengua y la Literatura. Participar por ese cupo requiere acreditar una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Las bases permiten solicitar esas plazas también a personas ajenas al cupo. Su acumulación al general queda condicionada a que no existan candidatos del cupo o ninguno supere el proceso. Por tanto, la reserva no desaparece al presentar solicitudes ordinarias. Debe respetarse primero el mecanismo específico establecido para las personas con discapacidad.

El doctorado no basta sin la acreditación exigida para profesor titular

El requisito académico principal es poseer el título de Doctor. Además, se exige la acreditación para Profesor Titular de Universidad prevista en el Real Decreto 678/2023. La convocatoria admite igualmente las acreditaciones y habilitaciones anteriores expresamente mencionadas en sus bases. Los títulos extranjeros deben cumplir la exigencia de equivalencia correspondiente. Estos requisitos han de reunirse al finalizar el plazo de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión. Una persona pendiente de obtener la acreditación no puede darla por cumplida por tener experiencia docente.

Existen también condiciones generales sobre nacionalidad, capacidad funcional y ausencia de separación disciplinaria o inhabilitación. El conocimiento del castellano debe resultar adecuado para desarrollar las funciones. Cuando una plaza requiera otro idioma, habrá que acreditar el nivel indicado. Tampoco pueden concursar quienes obtuvieron una plaza en otra universidad y no la desempeñaron durante el mínimo exigido de dos años. Son condiciones propias del acceso a cuerpos docentes dentro del empleo público en España, diferentes de las exigencias aplicables a puestos administrativos universitarios.

La solicitud electrónica requiere documentos y una tasa de 30 euros

La instancia debe ajustarse al modelo del anexo III y dirigirse al rector a través del registro electrónico de la Universidad de Jaén. La documentación se remite al Servicio de Personal. Para realizar el trámite se necesita certificado electrónico. El plazo comprende veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE. Su cómputo debe respetar el calendario de días inhábiles universitario. No equivale a veinte días naturales ni permite fijar el vencimiento contando únicamente semanas completas desde el sábado de publicación.

La participación cuesta 30 euros. Abonar ese importe no sustituye el registro de la solicitud, una distinción relevante para evitar exclusiones. Deben aportarse los documentos de identidad, la acreditación de requisitos, el justificante de pago y el currículo. Este último debe recoger actividad investigadora, docencia, gestión y otros méritos alegados. También se incorporarán las certificaciones de discapacidad o idioma cuando correspondan. Las adaptaciones necesarias deben solicitarse mediante el modelo previsto. Conservar el justificante de registro permitirá comprobar qué documentación se presentó y cuándo quedó registrada.

Las pruebas incluyen la defensa del historial y del proyecto docente

La primera prueba consiste en exponer oralmente el historial académico, docente, investigador y de gestión, junto con los proyectos docente e investigador. La exposición puede durar hasta noventa minutos y da paso al debate con la comisión. Esta prueba representa el 60% de la calificación total y exige alcanzar al menos la mitad de su puntuación. Si la supera más de una persona, se realiza una segunda prueba. Consiste en defender un tema del proyecto docente, durante un máximo de una hora.

La segunda prueba representa el 40% restante y también exige alcanzar al menos la mitad de su puntuación. Las comisiones publicarán sus criterios antes del acto de presentación. Las listas de admitidos y excluidos se difundirán en el tablón electrónico universitario, junto con las causas de exclusión y la subsanación. Por ello, registrar la instancia no termina las gestiones del aspirante. Será necesario seguir las publicaciones posteriores y acudir a los actos convocados. El procedimiento completo figura en la resolución del BOE.