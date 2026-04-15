El Gobierno da luz verde a un Real Decreto para que la industria de las galletas logre el cambio que llevaba años reclamando

¿Recuerdas esas galletas “integrales” que, en el fondo, llevaban más azúcar que salvado? Pues van a pasar a la historia. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que, a partir de 2026, levanta el límite de cenizas que frenaba el uso de harinas 100 % integrales. El cambio suena técnico, pero implica prácticas novedades: más fibra auténtica, menos disfraz nutricional y, por fin, transparencia en el etiquetado.

Además, la norma afina la trazabilidad, de modo que sabrás de dónde viene cada ingrediente sin hacer un máster en química. En paralelo, jamón de pavo, aceitunas rellenas y horchata también se ponen al día, aunque el impacto gordo está en la bandeja de dulces. Veamos, paso a paso, qué gana tu despensa con esta reforma.

¿Qué cambia exactamente en las galletas a partir de 2026?

Hasta ahora, el parámetro de cenizas, el residuo que queda tras quemar por completo la harina, limitaba la cantidad de salvado y, en consecuencia, de fibra real que podía declararse “legal”. Dicho tope nació para controlar la pureza de las harinas blancas, pero terminó frenando a quienes querían fórmulas más completas.

Parámetro clave Situación antes de 2026 Situación desde 2026 Límite de cenizas Fijado y obligatorio Eliminado (0 restricciones) Harinas permitidas Mayoría refinadas Espelta, centeno integral, avena… Semillas aceptadas Restricción técnica Chía, lino, sésamo, sin tope

Ahora la industria podrá mezclar libremente espelta integral, avena o centeno, y añadir semillas (chía, lino, sésamo) sin miedo a incumplir la norma. Resultado: galletas con más minerales y un perfil nutricional que encaja, al fin, con las recomendaciones de la OMS sobre cereales integrales.

¿Por qué era tan polémico el famoso “tope de cenizas”?

Primero, porque confundía al consumidor: muchos creían que una galleta “oscura” era integral, cuando en realidad la norma la obligaba a parecerse en cenizas a una harina blanca. Segundo, porque los fabricantes españoles veían cómo los productos importados sí colaban ingredientes integrales sin esa traba. Por tanto, el sector llevaba años pidiendo esta actualización para competir en igualdad de condiciones y, de paso, mejorar la salud pública sin sacrificar sabor.

Los otros alimentos que dan un salto de calidad

El Real Decreto no se queda en las galletas. Jamón de pavo, aceitunas rellenas y horchata también deberán cumplir nuevos requisitos de trazabilidad. Esto significa que, desde la fábrica hasta el lineal del súper, cada lote tendrá identificados origen y recorrido. La medida agiliza la gestión de alertas sanitarias y aumenta la confianza del consumidor, lo que siempre viene bien cuando hablamos de tu bocata o del aperitivo.

Además, estos sectores podrán revisar formulaciones para alinearlas con las tendencias de consumo, igual que han hecho las galleteras. En otras palabras: menos opacidad, más seguridad y, con suerte, mejor sabor.

Tres consejos para no perderte en la nueva etiqueta integral

Antes de que te lances al pasillo del súper, conviene tener claro en qué fijarse.

Mira el orden de los ingredientes: los que van primero son los que más pesan en la receta; si la harina integral aparece al principio, vas bien. Localiza el porcentaje de cereal completo: la etiqueta debe indicar el % exacto de integral; busca cifras que se acerquen al 100 %. Revisa la fibra por 100 g: cuanto más se acerque (o supere) los 6 g, más “integral de verdad” es tu galleta. Ojo al azúcar añadido: que sea integral no significa barra libre; menos de 15 g por 100 g es un buen punto de partida. Confirma la trazabilidad: si la etiqueta detalla origen y lote, la empresa está cumpliendo la nueva norma.

Con estos pasos tendrás claro si la caja que metes en la cesta aprovecha la reforma o solo presume de envoltorio marrón.

¿Beneficio para tu bolsillo o solo para la industria?

Eliminar trabas a la innovación permite fabricar en España productos que antes venían de fuera y, por tanto, abaratar costes logísticos. De ahí que el sector prevea precios más estables —no esperamos milagros, pero al menos no pagarás extra por la fibra. Además, la competencia interna se intensifica: más marcas compitiendo significa ofertas y promociones más frecuentes. Por consiguiente, el consumidor medio gana en variedad, control nutricional y, con un poco de suerte, en ahorro.