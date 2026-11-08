Google cambia las reglas en los colegios y desactivará Search y Gemini en las cuentas escolares

El cambio anunciado para las cuentas escolares todavía no tiene fecha de aplicación. La empresa tampoco ha detallado los países del despliegue.

Google anunció el 3 de noviembre un cambio en el acceso a Search y Gemini desde las cuentas escolares de alumnos de etapas preuniversitarias. Estos servicios quedarán desactivados hasta que el administrador del centro los habilite expresamente. La medida todavía no tiene calendario de aplicación ni relación de países. Por tanto, el anuncio no permite afirmar que los colegios españoles hayan perdido ya el acceso al buscador o al asistente.

Qué cuentas escolares incluye el anuncio de Google

La compañía utiliza la categoría K-12, habitual para referirse a la enseñanza escolar previa a la universidad. Su comunicado menciona Google Search, Gemini, Gemini Notebook y Gemini en Classroom. No restringe la referencia al buscador a su modo de inteligencia artificial. Sin embargo, falta conocer cómo se implantará el cambio en cada producto. Esta distinción afecta al acceso a las herramientas de formación mediante una identidad administrada por el colegio. No describe una prohibición general para cualquier persona que esté estudiando.

La documentación vigente de Workspace ya diferencia las organizaciones de primaria y secundaria de las instituciones de educación superior. En las primeras, los usuarios sin identificar como adultos reciben una experiencia restringida por edad. En las universidades, el administrador debe señalar qué usuarios son menores de 18 años. Son reglas existentes, distintas del cambio anunciado esta semana. También permiten entender por qué dos personas del mismo centro pueden encontrar servicios disponibles diferentes. La edad configurada y la unidad organizativa intervienen en los permisos de la cuenta.

El administrador ya puede activar o desactivar Gemini

La ayuda oficial describe cómo gestionar actualmente la aplicación desde la consola de administración. El responsable debe acceder al apartado de inteligencia artificial generativa, abrir Gemini y consultar el estado del servicio. Puede habilitarlo o deshabilitarlo para toda la organización. También puede aplicar una configuración a una unidad organizativa o a un grupo concreto. Los ajustes de grupos prevalecen sobre los de las unidades organizativas. Google advierte de que los cambios pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse, aunque habitualmente llegan antes.

Ese control afecta a la aplicación web, las aplicaciones móviles y Gemini en Chrome, con las condiciones de disponibilidad de cada modalidad. No gobierna todas las funciones inteligentes incorporadas a otros servicios de Workspace. Por eso, desactivar una aplicación no demuestra que cualquier herramienta del ecosistema haya quedado bloqueada. Si un estudiante encuentra un acceso diferente al de sus compañeros, el centro puede comprobar su grupo y su configuración. El anuncio tampoco obliga a comprar una licencia personal para resolver un problema de permisos escolares.

Qué ocurre con las conversaciones y el historial

Google explica que Gemini ofrece protección de datos empresarial como servicio principal en las ediciones de Workspace for Education. En ese contexto, las conversaciones no pasan por revisores humanos ni se emplean para entrenar modelos externos al dominio sin permiso. El historial de las aplicaciones web y móvil se conserva durante 18 meses de forma predeterminada. El administrador puede elegir la eliminación automática a los tres, 18 o 36 meses. También puede desactivar el historial. Los alumnos no pueden cambiar por su cuenta ese ajuste administrativo.

Desactivar el historial no equivale a eliminar inmediatamente toda conversación de los sistemas. La ayuda indica que Google puede conservar nuevos chats hasta 72 horas para prestar el servicio. Además, las conversaciones anteriores siguen sujetas al periodo de retención configurado. Son decisiones distintas: permitir el acceso, guardar el historial y determinar cuánto tiempo se conserva. Una cuenta personal utilizada para cursos tecnológicos de Google no debe confundirse con la cuenta educativa administrada por un colegio. Las condiciones dependen del tipo de cuenta y del servicio contratado.

Qué pueden comprobar ahora las familias y los centros

La documentación sobre edades señala que SafeSearch está activado por defecto para menores de 18 años que utilizan cuentas educativas. Ese filtro funciona en distintos navegadores. Filtrar resultados y autorizar el acceso son actuaciones diferentes: la protección actual no anticipa el calendario de la próxima modificación. Para aclarar un caso concreto, la familia puede identificar la cuenta utilizada y trasladar al centro el mensaje que aparece. Corresponde al administrador comprobar la clasificación por edad y los permisos asignados, sin alterar datos para eludir restricciones.

Google ha prometido comunicar más información a los centros durante los próximos meses, antes de desplegar las modificaciones. Hasta entonces, la comprobación útil pasa por separar los ajustes vigentes del anuncio pendiente. El responsable tecnológico puede documentar qué servicios están habilitados y qué colectivos los utilizan. Esa relación permitirá contrastar las futuras instrucciones con la configuración existente. Para las familias, el dato decisivo será la comunicación específica del centro sobre sus cuentas. El comunicado disponible no permite fijar una fecha de desconexión para un alumno español.