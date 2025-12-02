Alojamiento, comida y hasta 2.900 euros netos: Viking Cruises busca 40 españoles para trabajar en cruceros en 2026

Amplia Talents, empresa multinacional que opera en cuatro continentes (América, África, Asia y Europa), colabora con hoteles de 4 y 5 estrellas, restaurantes galardonados y con estrellas Michelin en Europa (Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Austria y Grecia), clubes de campo en Estados Unidos y algunas de las principales líneas de cruceros del mundo, entre ellas Viking Cruises. En esta ocasión, la compañía está impulsando una gran jornada de selección en Madrid para incorporar personal a bordo de los barcos fluviales de Viking Cruises de cara a la temporada 2026.

Viking Cruises, reconocida como una de las empresas de cruceros más importantes del mundo, acumula más de 450 premios y ha sido clasificada por Condé Nast Traveler como número 1 en ríos, número 1 en océanos (para barcos de 500 a 2.500 camarotes) y número 1 en expediciones por segundo año consecutivo en los Readers’ Choice Awards 2024, siendo la primera vez que una empresa de viajes gana estas tres categorías en años consecutivos. Además, Amplia Talents recalca que no cobra comisiones a los candidatos en ninguno de los procesos de selección.

Las entrevistas de preselección se están llevando a cabo ya, y durarán hasta principios de enero de 2026 por parte del equipo de reclutadores de Amplia. Tras esa primera entrevista, las personas seleccionadas recibirán invitación para asistir al Recruitment Day presencial que tendrá lugar en Madrid el 29 de enero de 2026. Para quienes no puedan desplazarse a la capital, la empresa contempla la posibilidad de realizar una entrevista online en otra fecha u horario.

Puestos disponibles en Viking Cruises para la temporada 2026

Viking Cruises busca profesionales con experiencia en la industria hotelera de lujo que deseen embarcarse en una oportunidad laboral internacional y estable. La compañía necesita incorporar personal en varios departamentos a bordo de sus cruceros fluviales, con contratos para la temporada 2026 que se extenderá aproximadamente de marzo a diciembre, y con posibles oportunidades de continuidad en 2027. Bien a continución mostramos una tabla con todos los detalles sobre estas ofertas de empleo para trabajar en cruceros Viking Cruises:

Tabla de ofertas de empleo – Viking Cruises (Temporada 2026)

Puesto Condiciones Requisitos principales Camarero / Bar Waiter Salario: 1.980 € netos (2.581 € brutos). Contrato fijo discontinuo; jornada completa; alojamiento y comidas gratuitas; vacaciones pagadas; bonificación de fin de temporada; reembolso de viaje. Experiencia en hostelería; inglés avanzado; trabajo en equipo; orientación al cliente; flexibilidad horaria. Housekeeper (Camarero de Camarote) Salario: 1.980 € netos (2.581 € brutos). Alojamiento incluido; comidas gratuitas; contrato directo con Viking Cruises; vacaciones pagadas; reembolso de viaje. Experiencia en limpieza u hoteles; inglés intermedio; organización y responsabilidad. Guest Service Agent (Recepción) Salario: 2.100 € netos (2.720 € brutos). Alojamiento y manutención completa; vacaciones pagadas; bonificación final; posibilidad de continuidad en 2027. Inglés avanzado; experiencia en recepción/atención al cliente; actitud resolutiva y empática. Sous Chef (Subchef) Salario: 2.900 € netos (3.850 € brutos). Alojamiento y comidas incluidas; contrato internacional; bonificación de fin de temporada. Experiencia sólida en cocina profesional; inglés intermedio; liderazgo y trabajo bajo presión. Chef de Partie (Jefe de Partida) Salario: 2.350 € netos (3.080 € brutos). Alojamiento gratuito; comidas incluidas; reembolso de viaje; vacaciones pagadas. Experiencia en cocina de lujo; inglés intermedio; especialización culinaria. Cocinero / Commis de Cuisine Salario: 1.980 € netos (2.581 € brutos). Alojamiento y manutención incluidas; vacaciones pagadas; bonificación de fin de temporada. Experiencia previa en cocina; inglés intermedio; trabajo en equipo. Lavavajillas / Friegaplatos Salario: 1.980 € netos (2.581 € brutos). Alojamientos y comidas incluidos; contrato internacional. No se requiere gran experiencia; inglés intermedio; actitud positiva. Trainee (Becario) Salario tras formación: 1.980 € netos (2.581 € brutos). Formación de 3–4 semanas; mismas condiciones que el resto del personal; alojamiento y pensión completa. Buen nivel de inglés; motivación; no requiere experiencia previa; flexibilidad y ganas de aprender.

La empresa de cruceros recuerda que el proceso está orientado a personas con vocación de servicio, interesadas en desarrollar su carrera en la hostelería de lujo y dispuestas a vivir y trabajar a bordo durante la temporada, con un entorno multicultural y posibilidades de crecimiento interno.

Tras completar el programa de capacitación, los trainees con al menos tres meses de experiencia pasan a cobrar el mismo salario que sus compañeros de puesto. De forma global, la banda salarial para estas posiciones se mueve entre los 2.600 y los 4.000 euros brutos mensuales, dependiendo de la categoría profesional y la experiencia.

A estas retribuciones se suman una serie de beneficios adicionales. El contrato se firma directamente con Viking Cruises e incluye una bonificación de fin de temporada. Por cada dos meses a bordo, los profesionales disfrutan de dos semanas de vacaciones pagadas. El alojamiento es gratuito y confortable, y todas las comidas a bordo están incluidas, lo que permite ahorrar una parte importante del salario. Además, la compañía reembolsa el primer y el último viaje de la temporada una vez superado con éxito el periodo de prueba.

Cómo participar en la jornada de Madrid: enviar el CV

Amplia Talents acompaña a los seleccionados durante todo el proceso, ayudando en la transición, la organización del viaje y la integración en la vida a bordo, siempre con la garantía de que no se cobran comisiones a los candidatos. Para participar en la jornada de selección del 29 de enero de 2026 en Madrid, los interesados deben inscribirse desde el portal de empleo, pasar primero por una entrevista de preselección con los reclutadores de Amplia. En caso de ser preseleccionados, recibirán una invitación para el evento presencial en la capital o, si no pueden desplazarse, la opción de realizar una entrevista online en una fecha alternativa.

La compañía anima a todos aquellos profesionales que deseen dar un salto en su carrera internacional a aprovechar esta convocatoria y formar parte de una de las navieras de referencia mundial. Según señalan desde Amplia Talents, se trata de “una oportunidad única para avanzar en tu trayectoria profesional con Viking Cruises y experimentar la hospitalidad internacional en su máxima expresión”.