Dos avionetas históricas buscan dueño con una subasta que parte de 0 euros

Aena ha puesto en marcha una subasta pública para vender dos aeronaves declaradas en presunción legal de abandono en el aeropuerto de Bilbao. El lote parte de 0 euros y no exige garantía para participar.

El aeropuerto de Bilbao quiere liberar espacio en sus instalaciones y ha sacado a subasta dos avionetas que llevan años abandonadas. Se trata de una Cessna 177, con matrícula EC-FQL, y una Socata Morane-Saulnier MS893-E Rallye 180 GT, con matrícula EC-DBG. La licitación parte de 0 euros, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de julio de 2026.

Cómo participar en la subasta de Aena para las avionetas abandonadas en Bilbao

La venta se realiza mediante subasta pública y está abierta a los interesados que cumplan los requisitos fijados en el pliego de condiciones. El BOE recoge que no es necesario depositar garantía, mientras que el plazo de presentación de ofertas queda determinado por la propia licitación.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en el aeropuerto de Bilbao, en una fecha que se comunicará a los participantes una vez finalizado el periodo de presentación. Para acceder a la documentación, los interesados deben solicitar el pliego a través del correo facilitado por Aena en el anuncio oficial.

Aunque el precio de salida sea de 0 euros, hacerse con estas aeronaves no implica que puedan volver a volar sin una inversión importante. Su estado de conservación, la puesta a punto, el traslado y los trámites administrativos pueden elevar mucho el coste final.

Por qué estas dos avionetas antiguas salen a la venta desde cero euros

Las dos aeronaves tienen décadas de antigüedad. La Cessna 177RG Cardinal fue fabricada en Estados Unidos en 1975, mientras que la Socata Rallye 180 GT comenzó a volar en diciembre de 1977. Son modelos conocidos dentro de la aviación ligera, aunque el paso del tiempo ha dejado una huella evidente.

La Socata se encuentra prácticamente desguazada y la Cessna, aunque permanece entera, llevaría más de una década sin volar. Por eso, su destino más probable podría ser el despiece, la chatarra o algún uso decorativo, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con aeronaves retiradas.

El atractivo de esta subasta no está solo en el precio. También puede despertar interés entre coleccionistas, negocios de hostelería o aficionados a la aviación que busquen una pieza singular para restaurar o exponer.

La historia sentimental de los aviones que volaron campañas publicitarias

La Socata conserva una historia especialmente curiosa. Durante años se utilizó para campañas de publicidad aérea en playas de Galicia y del Cantábrico, arrastrando pancartas y lanzando objetos promocionales como balones, viseras o pequeños paracaídas. Una imagen muy recordada por quienes vivieron aquellos veranos de los años 80.

Según testimonios vinculados a la historia aeronáutica del aeropuerto de Bilbao, esta avioneta perteneció al piloto Antonio Escondrillas, relacionado con Bizkaia y con la publicidad aérea en Galicia. También hay constancia de su actividad en La Rioja, donde se autorizó el sobrevuelo para trabajos publicitarios con remolque de cartel y lanzamiento de artículos promocionales.

La Cessna también tiene pasado propio. Perteneció a un fotógrafo aéreo y habría sido utilizada para trabajos de documentación desde el aire, entre ellos imágenes relacionadas con obras de infraestructura en Bizkaia. La llegada de los drones y los satélites transformó por completo este tipo de actividad profesional.

Ahora, ambas avionetas abandonadas en el aeropuerto de Bilbao esperan comprador. Su valor como aeronaves operativas es limitado, pero su historia, su rareza y su precio de salida pueden convertir esta subasta en una oportunidad poco habitual.