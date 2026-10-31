El esfuerzo del alquiler llega al 39% de los ingresos familiares y supera en nueve puntos al hipotecario

El esfuerzo del alquiler vuelve a mostrar la presión sobre los hogares. La comparación hipotecaria deja fuera el ahorro necesario para entrar.

El esfuerzo del alquiler alcanza el 39% de los ingresos netos de una familia media en España, según idealista. Su estudio del tercer trimestre, publicado el 29 de octubre de 2026, sitúa el esfuerzo de compra en el 30%. La diferencia asciende a nueve puntos porcentuales. Sin embargo, la comparación no incorpora el ahorro previo que necesita el comprador. Por eso, una cuota hipotecaria proporcionalmente menor no significa que una familia pueda abandonar inmediatamente su alquiler.

El esfuerzo del alquiler no describe cada recibo que pagan las familias

El indicador relaciona el alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios con la renta neta media del hogar. El portal utiliza precios de su propia base y datos de ingresos del INE. Para comprar, calcula una hipoteca con características medias de plazo e interés. Se trata de un modelo comparativo, no de una encuesta sobre todas las mensualidades efectivamente pagadas. Esa diferencia importa al compararlo con el sueldo para comprar vivienda, que puede utilizar otras hipótesis financieras.

El mapa también cambia al pasar de una capital a su provincia. Málaga registra un esfuerzo de alquiler del 41% en la ciudad y del 59% en el conjunto provincial. Son ámbitos diferentes y no deben intercambiarse en un titular. Entre las capitales, Palma alcanza el 44%, mientras Madrid y Valencia se sitúan en el 39%. Estas tasas permiten comparar presión económica dentro del modelo. No determinan el precio que debe aceptar cada inquilino ni fijan un límite legal de renta.

Una diferencia de nueve puntos equivale a 225 euros con ingresos de 2.500

Un ejemplo permite trasladar los porcentajes a un presupuesto reconocible. Para un hogar hipotético con 2.500 euros netos mensuales, destinar el 39% supone pagar 975 euros. Aplicar el 30% da una cuota de 750 euros. La distancia sería de 225 euros al mes, equivalentes a 2.700 euros durante doce meses. El cálculo mantiene iguales los ingresos para aislar la diferencia porcentual. No reproduce una oferta concreta ni demuestra que existan dos viviendas equivalentes disponibles por esos importes.

También puede cambiar el esfuerzo aunque el recibo permanezca intacto. Si ese alquiler de 975 euros se mantiene y los ingresos bajan a 2.250, la proporción sube al 43,33%. Si los ingresos aumentan a 2.750, baja al 35,45%. Son simulaciones propias, no previsiones salariales. Muestran que el presupuesto depende tanto del coste residencial como de la renta disponible. Al comparar precios de vivienda usada, los ingresos explican por qué una vivienda pesa de forma distinta sobre cada familia.

La entrada sigue separando una cuota asumible de una compra posible

El Banco de España explica que las entidades no suelen financiar más del 80% del valor de tasación. No es una prohibición universal de prestar por encima de ese porcentaje. Para visualizar el ahorro necesario, puede suponerse una vivienda cuyo precio y tasación coincidan en 200.000 euros. Una financiación del 80% aportaría 160.000 euros. El comprador tendría que cubrir los 40.000 restantes, además de los gastos e impuestos que le correspondan. Ese dinero inicial no aparece en la simple comparación de mensualidades.

Ahorrar 225 euros cada mes permitiría acumular 2.700 al año, sin rendimientos ni imprevistos. Alcanzar 40.000 exigiría aproximadamente 178 meses, casi quince años, manteniendo ese ritmo. Este segundo cálculo tampoco predice cuándo podrá comprar una familia. Sirve para mostrar la distancia entre una diferencia mensual y una necesidad de ahorro elevada. Además, una entrada suficiente no garantiza que el banco apruebe la financiación. La entidad analiza ingresos, gastos, otras deudas y capacidad de devolución antes de decidir si concede el préstamo.

El coste completo exige mirar más allá de la mensualidad

Dos hipotecas con la misma cuota inicial pueden tener condiciones distintas. En una variable, el importe puede cambiar cuando se revise el interés. Las bonificaciones también pueden exigir productos con un coste adicional. El Banco de España señala la TAE como referencia para comparar el precio del préstamo. Asimismo, la información personalizada debe entregarse con al menos diez días de antelación a la firma. La FEIN detalla la oferta y la FiAE recoge advertencias sobre determinadas cláusulas.

Para comparar alternativas concretas hacen falta, por tanto, el alquiler disponible, la financiación ofrecida y los recursos del hogar. El estudio de idealista ofrece una referencia territorial, no una recomendación individual de compra. El Banco de España explica tanto las condiciones de la primera hipoteca como la documentación antes de contratar. Separar cuota, ahorro inicial y coste total evita interpretar los nueve puntos de diferencia como un ahorro garantizado para cualquier inquilino.