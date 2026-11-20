El certificado comunitario permite comprobar pagos pendientes antes de firmar. La ley estatal y el régimen de Cataluña contemplan periodos diferentes de responsabilidad del inmueble.

Quien compra un piso en propiedad horizontal puede encontrarse con deudas de comunidad del vendedor que afectan a la vivienda adquirida. La Ley de Propiedad Horizontal obliga a declarar el estado de pagos y aportar un certificado al formalizar la transmisión en documento público, salvo exoneración expresa del comprador. Es una comprobación prevista en una norma de 1960, con sucesivas reformas, que sigue siendo relevante antes de firmar: el precio de compra no describe por sí solo todas las obligaciones vinculadas al inmueble.

La vivienda responde por determinados gastos anteriores a la compra

El artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal vincula el propio inmueble a los gastos generales pendientes de anteriores titulares. El periodo comprende la parte vencida del año de adquisición y los tres años naturales anteriores. La regla se aplica incluso si el comprador ha inscrito su título en el Registro. No equivale a afirmar que asume personalmente cualquier deuda del vendedor, sin límite de fecha ni de concepto.

Por ejemplo, en una adquisición realizada en 2026 bajo este régimen, el periodo anterior abarca 2023, 2024 y 2025, además de la parte vencida de 2026. Es un ejemplo de calendario, no una cantidad fija. El importe depende de los recibos realmente pendientes. Esta revisión se añade a las comprobaciones previas a comprar, entre ellas la situación registral y urbanística. Cada documento responde a una cuestión diferente sobre la vivienda.

El vendedor debe aportar un certificado que coincida con su declaración

Al otorgar la escritura, el transmitente debe manifestar que está al corriente o indicar lo que adeuda. La certificación comunitaria tiene que coincidir con esa declaración. Según la ley estatal, la emite quien ejerce la secretaría, con el visto bueno de la presidencia, en un máximo de siete días naturales desde la solicitud. Pedirla con antelación permite detectar discrepancias antes de que llegue la fecha de la firma.

La información de Consumo de Madrid incluye este certificado entre las comprobaciones de una compraventa. El comprador puede exonerar expresamente al vendedor de aportarlo, pero esa decisión no elimina la afección legal del piso. Por eso, prescindir del papel y verificar que no existen deudas son decisiones distintas. Una certificación permite identificar la situación de pagos que se comunica, el inmueble al que corresponde y, cuando haya deuda, su importe.

Estar al corriente no aclara por sí solo las derramas que llegarán después

Además de los recibos vencidos, interesa conocer los acuerdos de la comunidad sobre obras y gastos pendientes. Una reparación de fachada o la instalación de un ascensor puede generar pagos futuros. Solicitar la información sobre el acuerdo, el presupuesto y las cuotas previstas ayuda a distinguir el coste total de la obra de la parte correspondiente al piso. Esos documentos permiten valorar gastos que todavía no aparecen como deuda vencida.

Consumo recomienda preguntar por las derramas y aclarar su tratamiento con el vendedor. Para valorar la operación, resulta útil disponer de los acuerdos aprobados y del calendario de pagos disponible. También deben comprobarse las cargas registrales y los recibos del IBI. Una nota simple informa de titularidad y cargas inscritas; el certificado comunitario examina otro frente. Reunir ambos documentos evita tomar uno como respuesta suficiente para todas las posibles obligaciones del inmueble.

Cataluña tiene un periodo distinto y amplía la información del certificado

En Cataluña, el artículo 553-5 del Código Civil catalán establece la afección por la parte vencida del año corriente y los cuatro años inmediatamente anteriores. Incluye gastos comunes ordinarios y extraordinarios y aportaciones al fondo de reserva. Por tanto, no debe aplicarse allí sin más el cómputo de tres años de la ley estatal. La norma territorial importa tanto como la fecha de la adquisición.

El certificado catalán debe recoger también gastos y aportaciones aprobados que todavía no hayan vencido. Además, contempla una particularidad sobre el visto bueno de la presidencia cuando un profesional administra la comunidad y ejerce la secretaría. Antes de firmar, el comprador puede trasladar al notario las dudas sobre el documento y la normativa aplicable. La comprobación debe centrarse en ese piso: recibos pendientes, acuerdos existentes y declaraciones que finalmente quedarán incorporadas a la escritura.