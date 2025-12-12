El descuido más tonto al volante empieza a costar 200 euros: la DGT advierte del riesgo de multas mucho mayores

Salir con prisas y no mirar la matrícula nos ha pasado a todos. El problema es que ese olvido tiene precio: 200 euros si la placa está sucia, tapada o no se lee bien. La DGT lo recuerda y, además, ha intensificado controles en algunas ciudades, sobre todo donde hay más radares y cámaras. Puede sonar a tontería, pero no lo es, ya que la norma exige que la matrícula sea visible, legible y esté en perfecto estado.

Si se deja estar hasta volverse ilegible o se manipula para ocultar información, el golpe puede subir hasta los 6.000 euros e incluso acarrear la retirada del vehículo. Un trapo cuesta céntimos; la multa, desde 200 hasta 6.000 euros.

¿Cuándo te multan por llevar la matrícula sucia y cuánto te cuesta?

La regla es clara y sin letra pequeña: la matrícula debe verse y leerse sin problemas, sin barro, nieve, polvo ni adhesivos que la tapen. Por tanto, llevarla sucia, tapada o ilegible se sanciona con 200 euros y no conlleva pérdida de puntos.

La propia DGT ha publicado avisos recordando que “cualquier elemento que impida la correcta lectura de la matrícula” es infracción (es decir, una conducta que la norma sanciona). Y sí, aquí entran lluvia, barro y nieve. En consecuencia, eso de “estaba mojada” o “fue un día de campo” no sirve de excusa.

¿Cuándo puede llegar la sanción de 6.000 euros y qué supone?

La cosa se complica cuando la placa se deteriora hasta ser ilegible o se manipula para ocultar información. ¿El resultado? La sanción puede subir hasta los 6.000 euros, un salto serio que deja de ser una anécdota.

Además, el texto advierte de una consecuencia importante: puede acarrear la retirada del vehículo (esto es, que te lo retiren por no cumplir con lo exigido). En pocas palabras: pasar de “está un poco sucia” a “no se lee” o “la toqué para que no se vea” sale carísimo.

¿Por qué ahora parece que hay más controles?

Porque la DGT ha puesto el foco y ha intensificado los controles en algunas ciudades. Esto sucede especialmente donde hay más radares y cámaras, justo los lugares en los que una matrícula limpia marca la diferencia entre circular tranquilo o llevarte un susto de 200 euros.

Con el aumento de vigilancia automática y manual, el detalle mínimo ya no pasa desapercibido. Por consiguiente, esa limpieza rutinaria que muchos olvidan se vuelve un requisito básico de supervivencia vial.

Cómo evitar la multa: pasos sencillos que funcionan

El truco es tan simple como efectivo: mantener la matrícula limpia y visible siempre. Un repaso rápido antes de salir, o después de un viaje con lluvia o barro, ahorra disgustos. Hay soluciones low cost: fundas de matrícula homologadas (homologadas = aprobadas oficialmente para su uso) que repelen la suciedad, paños específicos para no rayar el recubrimiento e incluso kits preventivos que algunos talleres ofrecen para coches nuevos.

Revísala antes de arrancar, sobre todo tras lluvia, barro o nieve.

Pasa un trapo o un paño específico para limpiar sin rayar el recubrimiento.

Valora fundas de matrícula homologadas que repelen la suciedad.

Evita pegatinas sobre números o letras y retira pegatinas de parking si tapan la lectura.

Asegura los tornillos y comprueba que no haya letras caídas o deformaciones.

Revisa el portamatrículas (el marco donde va fijada) y las luces: si tapan parcialmente la placa, corrígelo.

Si el coche es nuevo, pregunta en tu taller por kits preventivos para proteger la placa.

No basta con limpiar: la matrícula debe estar íntegra y sin deformaciones. Tornillos flojos, letras caídas o adhesivos sobre los números también pueden considerarse infracción, y lo barato —en este caso, un trapo— vale oro.

Tabla resumen: tipos de incumplimiento y consecuencias

Para verlo de un vistazo, este cuadro resume las situaciones descritas y sus efectos directos. Fíjate en las cifras exactas: el salto entre una falta leve por suciedad y un caso grave por manipulación o ilegibilidad prolongada es considerable.

Situación en la matrícula Sanción económica Otras consecuencias Detalle clave Sucia, tapada o ilegible por suciedad (barro, lluvia, nieve) 200 euros — No conlleva pérdida de puntos según el texto. Ilegible por deterioro con el tiempo Hasta 6.000 euros Puede acarrear retirada del vehículo Deja de ser un simple descuido. Manipulada para ocultar información Hasta 6.000 euros Puede acarrear retirada del vehículo Ocultar letras o números a propósito sale carísimo.

En resumen: 200 euros por suciedad o falta de legibilidad puntual; hasta 6.000 euros y posible retirada del vehículo cuando hay ilegibilidad por deterioro o manipulación. De ahí que convenga cortar el problema de raíz con mantenimiento básico.

¿Por qué no es solo dinero? Seguridad y sentido común

Una matrícula ilegible complica identificar el vehículo en caso de accidente, robo o cualquier incidente. Por tanto, mantenerla visible no es solo “para que no te multen”, sino para que los sistemas de control y los agentes puedan hacer su trabajo.

La moraleja es sencilla: un gesto diario o semanal como limpiar, revisar, ajustar, evita 200 euros hoy y problemas mayores mañana. La DGT lo tiene bajo control; tú también puedes, con lo más barato que hay en casa: un trapo y dos minutos.