Amazon vende una vivienda prefabricada plegable con dormitorio, cocina y baño lista para instalar en poco tiempo y por menos de 8.000 euros

Esta vivienda modular plegable se vende como una opción compacta para quienes buscan una casa de invitados, una oficina independiente o un pequeño alojamiento vacacional. Incluye estructura de acero galvanizado, cocina y baño privado, aunque el precio puede variar según la configuración elegida.

Amazon vuelve a poner el foco en las casas prefabricadas con un modelo tipo Tiny House que se anuncia por 7.913,62 euros y que incorpora dormitorio, cocina y baño en una misma estructura modular. La propuesta destaca por su formato plegable, pensado para reducir los tiempos de instalación y facilitar el transporte hasta el terreno donde vaya a colocarse.

La casa prefabricada de Amazon incluye cocina, baño y dormitorio integrado

El producto aparece en Amazon como un “contenedor modular prefabricado” apto para casa, oficina o vacaciones. Según la ficha del vendedor, el interior puede adaptarse con dormitorio, cocina equipada y baño privado, lo que permite utilizarlo como una pequeña vivienda funcional en espacios reducidos.

La cocina incluye fregadero y zona de preparación de alimentos, mientras que el baño cuenta con ducha, inodoro, ventilación y calentador de agua. Esta distribución convierte la estructura en una alternativa interesante para quienes necesitan un alojamiento auxiliar en una parcela, una casa de invitados o un estudio separado de la vivienda principal.

Sus dimensiones anunciadas son de 590 x 630 x 248 centímetros, con estilo moderno y color personalizable. El fabricante también indica que existen opciones de 20, 30 y 40 pies, además de configuraciones con una o varias habitaciones, por lo que el precio final puede cambiar según acabados, tamaño y distribución.

Una vivienda modular plegable pensada para instalarse en pocas horas

Uno de los puntos más llamativos de esta casa prefabricada es su sistema plegable. La estructura está diseñada para desplegarse en pocas horas, una ventaja frente a otros modelos que requieren obras más largas o procesos de montaje más complejos.

El bastidor está fabricado con acero galvanizado, un material que aporta resistencia y estabilidad. El vendedor asegura que la vivienda está preparada para soportar viento, movimientos sísmicos y condiciones exteriores exigentes, aunque este tipo de afirmaciones siempre dependen del uso, la instalación y las condiciones del terreno.

El fabricante presenta este modelo como una solución para usos residenciales flexibles, alojamientos temporales, oficinas, puestos de trabajo, hoteles, quioscos o casas de vacaciones. También señala que la vivienda puede personalizarse en color, suelo, modelo y apariencia, por lo que no se trata de una construcción cerrada en una única versión.

Los permisos que hay que tener antes de instalar una casa prefabricada

Aunque este tipo de viviendas se vendan como estructuras móviles o modulares, su instalación no siempre está libre de trámites. El Tribunal Supremo estableció en 2024 que las mobile homes pueden exigir licencia urbanística al ser asimilables a una casa prefabricada y no a un simple remolque.

Por ello, antes de comprar una casa prefabricada para vivir o colocarla en una parcela, es necesario analizar el tipo de suelo, el uso previsto y la normativa del municipio. En muchos casos se requiere licencia urbanística, proyecto técnico y autorización municipal, especialmente si la vivienda queda fijada al terreno o conectada a suministros.

La oferta resulta atractiva por su precio y por la rapidez de instalación, pero el comprador debe tener en cuenta que el importe anunciado puede no ser definitivo. En la propia ficha del producto se indica que las configuraciones, colores y acabados personalizados pueden modificar el coste final.