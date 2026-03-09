El coste de las bajas laborales ya es el segundo gran gasto del sistema y solo las pensiones están por delante: más de 1,5 millones de trabajadores cada día

La economista Pilar García advierte de que el absentismo se dispara, con más de 1,5 millones de trabajadores de baja cada día y un coste ya solo por detrás de las pensiones.

Si tienes contrato indefinido y un salario medio, podrías estar sin saberlo en el grupo que más bajas encadena. En 2025 la tasa de absentismo llegó al 7%, con más de 1,5 millones de personas al día sin acudir a su puesto por baja médica. Ese gasto se ha convertido en el segundo gran coste del sistema, solo por detrás de las pensiones.

Por qué las bajas laborales crecen entre trabajadores con contrato indefinido

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha analizado el efecto del contrato en las bajas. Pasar de temporal a indefinido aumenta un 62% los días de incapacidad temporal, es decir, de baja médica. Tras la reforma laboral de Yolanda Díaz, ese cambio también eleva en un 30% la probabilidad de iniciar una baja el mes siguiente.

Año Indicador principal de bajas laborales Comentario 2013 3,5 millones de procesos de baja Punto de partida 2024 Cerca de 8,5 millones de procesos Aumento del 144% 2025 Tasa del 7% y 1,5 millones diarios de bajas Máximo reciente

Estos datos muestran que el fenómeno no es nuevo, pero sí mucho más intenso que hace una década. De ahí que el sistema haya puesto la lupa en las incapacidades temporales que se repiten año tras año, sobre todo cuando afectan al mismo trabajador.

Qué perfil de trabajador acumula más bajas médicas según los datos

Pilar García explica que el perfil más repetido no es el del trabajador con sueldo bajo ni el del directivo con nómina alta. El grupo que más bajas inicia es el empleado con salario medio, contrato indefinido y que ya estuvo de baja el año anterior. Ese antecedente pesa mucho. ¿Te encaja este retrato o te recuerda a alguien de tu entorno? Además, el informe identifica varios rasgos que se repiten en estas bajas:

Más en empresas grandes que en pequeñas.

Más en el sector público que en el privado.

Más en mujeres que en hombres.

Más en menores de 40 años que en los de más edad.

Mucho menos en autónomos, con tasas de incapacidad temporal más bajas.

El impacto económico es enorme: cada día alrededor de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto por incapacidad temporal. Los primeros 15 días de baja los paga la empresa y después el gasto pasa a la Seguridad Social, de modo que la factura se reparte entre compañías y cuentas públicas. Para aliviarla, la AIReF propone más supervisión de las bajas, revisar normas y convenios y reforzar la atención primaria.