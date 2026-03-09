Secretos de una dueña de cafetería: «Ofrezco un café a tres euros y hay gente que piensa que les estoy tomando el pelo»:

Te pides un café rápido antes de entrar a trabajar y, sin pensarlo mucho, esperas que ronde el euro y pico. Por eso, cuando ves 3 euros, más de uno frunce el ceño y piensa que le están tomando el pelo. En España, el café de especialidad lleva una década ganando terreno gracias a gente que prefiere calidad, origen y experiencia antes que velocidad.

Se calcula que hoy hay más de 2.000 cafeterías de este tipo repartidas por todo el país. María López, dueña de Café Local en la Plaça de Joaquim Xirau (Ciutat Vella, Barcelona), lo explica en una entrevista reciente para La Vanguardia: el precio no sale de la nada. La clave está en saber qué es realmente un café de especialidad, cómo se reconoce y qué costes se esconden detrás de cada taza.

¿Por qué un café de 3 euros no tiene por qué ser un abuso?

Durante años, mucha gente se acostumbró a pagar alrededor de 1,20 euros por un café. De ahí que el salto a los 3 euros provoque sorpresa, e incluso rechazo, aunque a la vez crezca la curiosidad por “beber un buen café” y entender qué hay detrás. Esa contradicción es justo lo que pone sobre la mesa María López cuando dice: «Ofrezco un café a tres euros y hay gente que piensa que les estoy tomando el pelo, es algo que llevará años entender».

Según muchos baristas, el precio más alto no se explica con una sola razón, sino con una cadena de valor completa: trabajo, conocimiento y cuidado en cada fase. Y, además, López insiste en una idea muy de barra de toda la vida: el café no es solo bebida, también es un acto social, una excusa para quedar, conversar y compartir tiempo. Vamos, que no siempre estás pagando solo cafeína.

¿Qué es el café de especialidad y qué significa eso de los “80 puntos”?

El café de especialidad no es solo una etiqueta bonita. Se define por superar los 80 puntos sobre 100 en una evaluación realizada por catadores profesionales de la Specialty Coffee Association (SCA), que es el organismo de referencia internacional del sector.

Para llegar a esa nota, el grano pasa un control de calidad riguroso que cubre todo el proceso, desde el cultivo en origen hasta la preparación final en la cafetería. Aquí no hay magia: cada paso cuenta y cualquier fallo puede estropear el resultado en la taza.

A diferencia del café comercial producido en masa, el café de especialidad se cultiva en pequeñas fincas, se recolecta de forma manual seleccionando únicamente los frutos maduros y se procesa con métodos que buscan resaltar sus cualidades naturales. El tueste es más ligero (un tostado más suave), no se añaden azúcares ni tratamientos artificiales, y el resultado suele ser más complejo: con matices y aromas propios del origen, y lejos de la amargura extrema que muchos asocian, por error, al “café bueno”.

¿Cómo identificar un “specialty coffee” de verdad cuando todo parece de catálogo?

María López lo deja claro: no siempre es fácil distinguir un café de especialidad auténtico de uno que solo lo aparenta. Hoy hay locales con interiores bonitos y modernos que, sin conocimientos ni experiencia, pueden hacer pensar al cliente que está entrando en un sitio “de especialidad”. Y no, un cartel en inglés o poner “specialty coffee” en la pared no garantiza que lo que llega a la taza cumpla los estándares.

Entonces, ¿qué recomienda ella? Lo primero es probar con calma, dentro de la rutina diaria, porque así es como se forma un criterio real. Un buen café de especialidad, según plantea, debería dejar huella: ser dulce, equilibrado y darte ganas de repetir. Y remata con una frase muy directa: «Si al salir no te encanta, significa que no lo están ejecutando bien».

La transparencia también pesa mucho. López defiende que el cliente debería saber qué está bebiendo: si el café es de Brasil, si es una mezcla o si ha habido cambios recientes en la variedad. Además, hay matices que conviene entender: al ser arábico (un tipo de café) y tener un tostado ligero, suele presentar una acidez más marcada que el torrefacto al que mucha gente está acostumbrada. Incluso en un café con leche, dice, la calidad debería notarse: buena leche, bien texturizada, fresca o ecológica, y alternativas vegetales con pocos ingredientes, porque la experiencia cuidada también se paga.

¿Cuánto cuesta el café de especialidad y qué precios se ven en Café Local?

María López subraya que no existe un precio único: influyen la variedad de granos, los procesos, las dificultades de cultivo y la exclusividad de ciertos cafés. En ese contexto, la información recoge que el café de especialidad suele moverse entre 12 euros y 30 euros (o más) por paquetes de 250 g o 500 g, o aproximadamente entre 25 euros y 40 euros por kilo, dependiendo del origen.

Para entenderlo con ejemplos concretos de su cafetería (Café Local, en la Plaça de Joaquim Xirau, Ciutat Vella, Barcelona), estos son los precios mencionados:

Referencia en Café Local o en el mercado Precio citado Detalle que se menciona Café filtrado por percoladora 3 euros Opción más accesible dentro del local Pour-over (filtrado elaborado a mano) con varietal Geisha de Panamá 10 euros Considerado de los más exclusivos; equivale a dos tazas para compartir Paquetes de café de especialidad (250 g o 500 g) 12 euros a 30 euros (o más) Rango general indicado; varía según el origen Precio aproximado por kilo 25 euros a 40 euros Estimación general indicada; depende del origen

Más allá del número, López intenta “mover” la conversación hacia la experiencia. En su cafetería trabajan con dos tipos de espresso que cambian según la temporada, buscando que el cliente habitual descubra algo nuevo en cada visita. La idea es convertir el café en un punto de encuentro, no en un trámite diario.

Pasos para saber si esos 3 euros merecen la pena

Si te cuesta entender el salto del 1,20 a los 3 euros, no eres el único. Pero, para no pagar a ciegas (y para que no te dé la sensación de que te están “tomando el pelo”), puedes fijarte en lo que plantea María López y aplicarlo de forma muy sencilla.