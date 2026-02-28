El truco de un albañil para acabar con las humedades que deterioran las paredes de tu hogar

Si alguna vez has visto la pintura levantada a media altura en casa, ya sabes que las humedades no entienden de paciencia. Entre los problemas más comunes en las viviendas están las humedades por capilaridad, que deterioran los muros y obligan a reparar una y otra vez. En ese contexto, un albañil llamado Santi se ha hecho viral al compartir en redes sociales su manera de atacar el problema desde la raíz.

En su cuenta de TikTok (@reformasanti), este profesional de la construcción muestra en vídeo un método que define así: «Uno de los problemas típicos son las humedades y yo lo soluciono picando la pared y saneándola para que pueda respirar». El clip recoge, paso a paso, cómo trabaja sobre muros viejos para dejarlos completamente saneados. Su sistema, pensado para desperfectos que, según explica, «normalmente ocurre en casas antiguas con paredes de adobe o de bloque de hormigón de los antiguos», acumula miles de visualizaciones.

¿Qué problema resuelve el método de Santi contra la capilaridad?

En el vídeo, las humedades por capilaridad aparecen como uno de los problemas más comunes en las viviendas, un clásico de esos que se repiten y vuelven a salir si no se atajan bien. No se trata solo de una mancha en la pintura, sino de un desperfecto que afecta al propio muro y termina obligando a intervenir en profundidad.

Según detalla Santi, este tipo de desperfecto «normalmente ocurre en casas antiguas con paredes de adobe o de bloque de hormigón de los antiguos». Es decir, se centra en construcciones con muchos años a sus espaldas, donde la humedad ya ha tenido tiempo de hacer de las suyas y debilitar los materiales.

Para enfrentarse a ese tipo de humedad que deja la pared dañada, el profesional recurre siempre a un conjunto de herramientas y productos muy concretos que enseña en cámara. No hay trucos raros, sino oficio y una buena combinación de materiales de obra. En el vídeo se ven, entre otros, los siguientes materiales:

Un pistolete para picar la pared afectada.

Un puente de unión que aplica sobre la pared de tierra para «empaparla bien» y crear «una película de adhesión perfecta».

Un producto consolidante para fortalecer el soporte.

Resina como parte del proceso antes del mortero.

Mortero de cal transpirable, al que da especial importancia.

Un fratás de esponja bien escurrido para el acabado final.

Con este conjunto de herramientas y productos, Santi deja claro en redes que su idea no es tapar la mancha de cualquier manera, sino sanear el muro por completo. El objetivo final es devolver firmeza a la pared y conseguir que la humedad «pueda respirar», en lugar de quedar encerrada detrás de una capa de acabado.

Cómo es el paso a paso del método de Santi para sanear muros antiguos

El proceso que muestra Santi arranca con la parte más contundente: picar toda la pared afectada por la humedad para sanearla desde la base. Para esta labor recurre al pistolete, retirando el material dañado hasta llegar a una superficie firme.

Cuando la zona ya está completamente picada, el albañil pasa a la preparación del soporte. En ese momento aplica un puente de unión sobre la pared de tierra para «empaparla bien» y crear «una película de adhesión perfecta»; después lo deja secar y añade un producto consolidante que refuerza la base sobre la que trabajará más tarde. Para que se entienda mejor, todo este proceso que detalla en TikTok puede resumirse en varias etapas encadenadas:

Paso Qué hace Santi en la pared afectada 1 Pica toda la zona con humedad con un pistolete hasta llegar a una superficie firme. 2 Aplica un puente de unión sobre la pared de tierra para «empaparla bien» y crear «una película de adhesión perfecta», y lo deja secar. 3 Añade un producto consolidante para fortalecer el soporte. 4 Incorpora resina y, a continuación, mortero de cal transpirable en capas finas y sucesivas. 5 Remata con un fratás de esponja bien escurrido, con el gesto de «dar cera, pulir cera», hasta dejar la superficie lisa.

Santi insiste especialmente en el uso del mortero de cal transpirable y llega a subrayarlo en el vídeo con esta frase: «Muy importante el mortero de cal para tratar estas humedades». El mortero se aplica en capas finas y sucesivas para que seque adecuadamente, de forma que el muro quede consolidado y la reparación tenga una mayor durabilidad.

En los casos más graves, muestra paredes en las que «la humedad se ha comido hasta el ladrillo», lo que refuerza la idea de que no se trata solo de tapar un manchón, sino de reconstruir el soporte con paciencia y oficio. Es en esas situaciones límite donde se aprecia mejor el resultado del método completo, desde el picado hasta el acabado final.

El propio contenido conecta también con la forma en la que se valora el trabajo de la construcción. Se recuerda que este tipo de oficio, a menudo poco reconocido, se apoya en el conocimiento que profesionales como Tony, el albañil que enseña a su hija, se esfuerzan por transmitir. Y se enmarca, además, en un contexto en el que sigue presente el debate sobre las condiciones laborales, como en el caso de Cristian, un albañil que expuso la realidad de los salarios en el sector.

Qué acabado consigue Santi en la pared reparada

La parte final del método de Santi es la que da el toque visual y convierte el trabajo en algo más que una simple reparación. Para la terminación utiliza un fratás de esponja bien escurrido, que pasa por la pared ya tratada para lograr una superficie uniforme.

Con un movimiento que él mismo compara con la icónica escena de Miyagi en Karate Kid, de «dar cera, pulir cera», desliza la herramienta por la pared hasta dejarla lisa. Ese gesto repetitivo es el que proporciona el acabado liso y definitivo que se ve en el vídeo.

Este toque final es crucial para que la pared no solo esté saneada, sino que también presente un aspecto impecable. El muro deja de mostrar signos de humedad y pasa a tener la apariencia de una superficie recién trabajada, sin desconchones ni restos visibles del daño previo.

Al terminar, el albañil resume todo el proceso en una sola frase que concentra el orden de los trabajos: «Picamos la humedad, llegamos hasta la superficie firme, consolidante, resina y ahora mortero de cal transpirable». En esa secuencia condensa el camino completo desde la pared dañada hasta el acabado final.

Según asegura, el resultado es una pared completamente reparada que permite que la humedad «pueda respirar», solucionando el problema de raíz y evitando futuras apariciones. De este modo, el método se presenta en redes como una forma de sanear por completo muros antiguos y dejar atrás, al menos en esa pared, el eterno problema de las humedades por capilaridad.

¿Qué recomendaciones deja este vídeo si tienes humedades en casa?

Aunque el vídeo de Santi refleja su trabajo diario como profesional, sirve también como guía para cualquiera que conviva con humedades por capilaridad y quiera entender qué tipo de intervención puede necesitar su vivienda. No es un simple antes y después, sino una explicación completa de cómo se sanea un muro antiguo.

La primera idea práctica es que el arreglo no se limita a tapar la mancha: el método que muestra pasa por picar hasta la superficie firme, aplicar puente de unión, sumar un producto consolidante, incorporar resina, usar mortero de cal transpirable en capas finas y sucesivas y, finalmente, rematar con el fratás de esponja bien escurrido. Son muchos pasos, pero todos orientados a que la reparación sea duradera.

La segunda es que el tipo de pared importa. Santi deja claro que este problema «normalmente ocurre en casas antiguas con paredes de adobe o de bloque de hormigón de los antiguos», por lo que quienes vivan en viviendas de este estilo pueden reconocer con más facilidad el tipo de intervención que un albañil tendrá que realizar si aparecen humedades por capilaridad.