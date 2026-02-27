El cierre de la planta biotecnológica de Takeda en Tres Cantos (Madrid) deja en el aire el futuro de 120 trabajadores cualificados

El fin de la producción de Alofisel en el Parque Tecnológico de Tres Cantos supone la salida industrial de la farmacéutica del país y deja en el aire el futuro de 120 trabajadores.

La multinacional japonesa cerrará de forma definitiva su planta de terapias celulares en el Parque Tecnológico de Tres Cantos (Madrid) y pondrá punto final a más de dos décadas de actividad industrial en España. La instalación solo producía Alofisel, un tratamiento de terapia celular para pacientes con enfermedad de Crohn y fístulas perianales complejas, cuyo suministro la compañía ha ido deteniendo en casi todos sus mercados.

Motivos del cierre de la planta de Takeda en Tres Cantos y retirada de Alofisel en Europa

La compañía enmarca la decisión en una revisión estratégica de su red global de fabricación y en las necesidades de producción de Alofisel, la única terapia fabricada en la planta madrileña. Tras varios intercambios con las autoridades regulatorias, la farmacéutica ha retirado voluntariamente la autorización de comercialización del medicamento en la Unión Europea, Israel, Suiza, Serbia y Reino Unido, dejando de suministrarlo en estas regiones desde diciembre de 2024, y ha iniciado también su retirada del mercado japonés.

Alofisel, cuyo principio activo es darvadstrocel, fue la primera terapia basada en células madre alogénicas aprobada de forma centralizada en Europa para tratar fístulas perianales complejas en adultos con enfermedad de Crohn luminal inactiva o leve. Se trata de un medicamento de terapia avanzada que utiliza células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo de donantes sanos y que se consideraba una opción para pacientes con respuesta insuficiente a tratamientos convencionales o biológicos.

En diciembre de 2024, la Comisión Europea decidió retirar la autorización de comercialización de Alofisel a petición de la propia compañía, después de que la reevaluación de los datos disponibles concluyera que el beneficio clínico del medicamento ya no quedaba suficientemente demostrado para justificar su uso continuado en la Unión Europea. La retirada de la autorización se hizo efectiva el 14 de diciembre de 2024 y ha dejado sin encaje regulatorio la continuidad de la producción en la planta de Tres Cantos.

Impacto del cierre de la fábrica de medicamentos biológicos en el empleo de Tres Cantos

La planta de Tres Cantos fue incorporada al grupo tras la compra de TiGenix en 2018, operación valorada en unos 520 millones de euros, y se inauguró como instalación propia en 2019. Llegó a ser un centro de referencia en terapias celulares, en el que la compañía invirtió 10,6 millones de euros en 2021 para triplicar la capacidad de producción de Alofisel y abastecer a cerca de una veintena de mercados internacionales. En la actualidad cuenta con unos 120 trabajadores, cuyo futuro queda pendiente de las alternativas que se negocien, después de que la farmacéutica haya reconocido que no ha logrado encontrar un comprador adecuado para la instalación y que estudia opciones como el arrendamiento.

La compañía asegura que, hasta que se ejecute el cierre, las operaciones diarias continuarán con normalidad y que la decisión no afectará ni a los pacientes atendidos ni al resto de plantas del grupo en otros países. El movimiento se suma a un plan más amplio de reorganización global que incluye el cierre de otras fábricas y un ajuste de plantilla que, según cifras recientes, afectaría a varios centenares de empleados en todo el mundo, con 641 despidos asociados a la reestructuración anunciada en 2024. En el caso de la Comunidad de Madrid, el impacto se concentra en empleo altamente cualificado en biotecnología y producción de medicamentos biológicos.

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el futuro de la presencia de Takeda en España

La farmacéutica ha subrayado que la clausura de la planta no implica una salida del mercado español. La compañía mantendrá su estructura comercial y médica en el país, centrada en áreas terapéuticas como las enfermedades raras, la oncología, la gastroenterología, las neurociencias, las vacunas y las terapias derivadas del plasma. Además, insiste en que seguirá colaborando con hospitales, investigadores, sociedades científicas y asociaciones de pacientes para sostener su presencia científica y su oferta de tratamientos en España.

En paralelo, la empresa prepara nuevos lanzamientos que configuran un porfolio más amplio para los próximos años. Prevée entrar en el competitivo mercado de la psoriasis en 2028 con un nuevo fármaco y reforzar su cartera en enfermedades raras mediante un medicamento para la narcolepsia cuyo lanzamiento estima en 2029. Entre 2027 y 2028 espera también recibir la autorización de la EMA y de la agencia reguladora estadounidense para Rufertide, una molécula dirigida a un tipo de cáncer de sangre de baja prevalencia.

En el ámbito oncológico, la compañía ha firmado recientemente un acuerdo con Innovent Biologics para desarrollar de forma conjunta terapias frente a cáncer de pulmón, colon y hematológicos, al tiempo que apoya su estrategia de innovación en unas ventas anuales de 4,26 billones de yenes en 2024 y unas previsiones de facturación de 4,5 billones de yenes para 2025. El cierre de la planta de Tres Cantos supone el final de una etapa para Alofisel y para el desarrollo de terapias celulares impulsadas desde España, pero también abre un nuevo escenario en el que será decisivo reubicar el talento especializado y atraer nuevas inversiones industriales en medicamentos avanzados.