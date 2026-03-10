El SEPE fija los nuevos requisitos para solicitar el subsidio a mayores de 52 años tras el alza del SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional cambia las condiciones de acceso al subsidio para mayores de 52 años, destinado a quienes han agotado el paro.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señala que las personas con 52 años o más que ya no cobran prestación contributiva ni subsidios por desempleo pueden solicitar este subsidio, siempre que cumplan unos requisitos revisados por el aumento del SMI. ¿Quién puede pedirlo y cómo se tramita?

Requisitos del subsidio para mayores de 52 años tras la subida del SMI

Para acceder al subsidio se tienen en cuenta la situación de desempleo, la carrera de cotización y el nivel de rentas.

Haber agotado la prestación contributiva por desempleo después del 1 de noviembre de 2024 o acreditar situación legal de desempleo desde esa fecha, con más de 90 días cotizados.

Tener 52 años cumplidos en la fecha en la que se produce esa situación.

Seguir en desempleo o con un trabajo a tiempo parcial, estar inscrito como demandante de empleo y suscribir un acuerdo de actividad.

Acreditar que, salvo la edad, se reúnen todos los requisitos exigidos para acceder a cualquier pensión de jubilación de la Seguridad Social y haber cotizado en España al menos seis años a lo largo de la vida laboral.

No percibir rentas superiores al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional y, si se cumplen los requisitos, poder acceder también cuando se es emigrante retornado o víctima de violencia de género, violencia sexual o violencia ejercida por padres o hijos.

En resumen, se exige desempleo acreditado, cotización suficiente y rentas por debajo del límite del SMI. ¿Quienes quedan excluidos del subsidio para mayores de 52 años del SEPE? Quedan fuera de esta ayuda quienes cobran la Renta Activa de Inserción, la prestación por cese de actividad o el subsidio extraordinario por desempleo. Más vale tenerlo claro antes de iniciar el trámite para evitar sorpresas.

Cómo y dónde se puede solicitar el subsidio para mayores de 52 años

La solicitud debe presentarse en el plazo de quince días hábiles desde la fecha del hecho causante. Si se respeta ese plazo, el derecho al subsidio nace al día siguiente; si se presenta más tarde, la prestación comienza a contarse desde la fecha en que se registra la solicitud.

El trámite puede realizarse por la sede electrónica del SEPE, en una oficina de prestaciones con cita previa (por internet o por teléfono), en cualquier oficina de registro público o mediante correo administrativo.

El importe mensual corresponde al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente. Para 2025 el IPREM se sitúa en 600 euros al mes, de modo que el subsidio para mayores de 52 años alcanzará los 480 euros mensuales en 12 pagas.