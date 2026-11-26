Las plazas de auxiliar en Cudillero admiten solicitudes desde el 4 de noviembre. Los exámenes aportan el 80% de la puntuación.

El Ayuntamiento de Cudillero abre el plazo para dos plazas de auxiliar administrativo tras publicar la convocatoria en el BOE del 3 de noviembre. La titulación exigida es la ESO o equivalente y el sistema combina exámenes con valoración de méritos. Los aspirantes disponen de veinte días hábiles desde el día siguiente. Además de las dos plazas funcionariales, las bases prevén una bolsa para quienes superen la oposición y no obtengan puesto.

Las dos plazas de auxiliar en Cudillero pertenecen al subgrupo C2

Las vacantes corresponden a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. Son puestos de la plantilla de funcionarios, encuadrados en el subgrupo C2 y con nivel 18 de complemento de destino. Sus funciones incluyen atención ciudadana, registro, archivo y apoyo a la tramitación administrativa. El acceso académico coincide con otras oposiciones para auxiliares, pero aquí la experiencia y la formación también pueden sumar puntos. Las bases no establecen una cifra mensual cerrada que permita anunciar un sueldo neto.

La titulación debe poseerse al finalizar el plazo de solicitudes, junto con los demás requisitos de acceso y habilitación. Los títulos extranjeros necesitan el reconocimiento correspondiente. Se exige tener dieciséis años cumplidos y no alcanzar la edad de jubilación forzosa, además de capacidad funcional. Las personas con discapacidad pueden pedir adaptaciones de las pruebas, acompañadas de la documentación prevista. Quienes preparen la inscripción deben utilizar el modelo del anexo II y comprobar también los anexos destinados a declarar los méritos que pretendan valorar.

El test resta puntos por errores y el práctico exige una lectura pública

La oposición aporta hasta ochenta puntos. El test contiene cuarenta preguntas y cinco de reserva, con cuatro alternativas y un máximo de dos horas. Cada acierto suma un punto; cada fallo descuenta 0,25; las respuestas en blanco no puntúan. El tribunal establece el corte conforme a las reglas publicadas. Por ejemplo, treinta y dos aciertos y ocho errores darían treinta puntos antes de aplicar ese corte. La cifra resulta de restar dos puntos de penalización y no garantiza por sí sola continuar.

El ejercicio práctico vale otros cuarenta puntos y exige al menos veinte. Consiste en resolver por escrito uno o varios supuestos, durante un máximo de tres horas, y leerlos públicamente. Las bases completas del BOPA contienen una discordancia: anuncian tres ejercicios, pero únicamente desarrollan el test y el práctico. Es necesario seguir las aclaraciones oficiales sobre ese extremo. La ausencia a la lectura del supuesto impide obtener calificación, de modo que no basta con haber entregado previamente el ejercicio escrito.

La experiencia municipal puntúa el doble por mes trabajado

El concurso suma un máximo de veinte puntos y se divide entre experiencia profesional y formación específica. Los servicios como auxiliar administrativo C2 en la Administración local aportan 0,20 puntos por mes completo. En otras administraciones públicas, el baremo establece 0,10 puntos mensuales. Con un máximo de diez puntos por experiencia, hacen falta cincuenta meses municipales o cien en otras administraciones para alcanzar ese techo. Es un cálculo sobre servicios íntegramente admisibles; el tribunal comprobará las funciones, categoría y documentación aportada en cada expediente.

La formación puede añadir otros diez puntos conforme al baremo y a las entidades admitidas. Los cursos de más de cincuenta horas reciben 1,5 puntos, siempre que cumplan las condiciones temáticas y documentales. Los méritos deben declararse al presentar la solicitud; su acreditación documental se exige después de superar la oposición, dentro de tres días hábiles. Esta fase no elimina ni permite compensar un examen suspendido. Por tanto, disponer de numerosos cursos o años de trabajo no evita tener que superar primero las pruebas exigidas.

La tasa es de diez euros y el registro exige atender varias condiciones

Los derechos de examen ascienden a diez euros. Están exentas las personas con discapacidad igual o superior al 33% que la acrediten. También se contempla el desempleo total durante seis meses consecutivos inmediatamente anteriores al cierre, sin percibir prestaciones económicas en ese periodo. El pago o la acreditación de la exención deben completarse dentro del plazo; incumplirlo no es subsanable según las bases. Si se presenta por otro registro o por Correos, debe avisarse a personal@cudillero.es dentro del plazo, acreditando fecha y hora.

Ese correo de aviso no sustituye la solicitud registrada. Deben adjuntarse identificación, titulación, justificante de tasa o exención y la documentación declarativa exigida. Después será necesario seguir las listas de admitidos y los anuncios del examen en los canales municipales. La diferencia entre plazas y bolsas de empleo también afecta al resultado final. La bolsa servirá para atender necesidades posteriores, por orden de puntuación, sin garantizar una incorporación inmediata. Mantener actualizado el teléfono resulta relevante, porque los llamamientos se realizan por esa vía.