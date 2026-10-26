Loeches convoca tres plazas de turno libre y separa sus solicitudes de dos bolsas con un plazo más corto

El empleo público en Loeches incluye arquitectura, industria y dirección de un centro de mayores. Las bolsas administrativas tienen otro calendario.

El Ayuntamiento de Loeches ha publicado tres plazas de turno libre en el BOE del 24 de octubre de 2026. La convocatoria incluye arquitectura, un puesto técnico industrial a tiempo parcial y la dirección del centro de mayores. Los aspirantes disponen de veinte días hábiles para inscribirse. El anuncio autonómico añade dos bolsas administrativas, pero tienen un plazo diferente. Confundir ambos procedimientos puede llevar a presentar tarde una solicitud.

Las tres plazas de empleo público en Loeches pertenecen a los grupos A1 y A2

La plaza de arquitecto pertenece al subgrupo A1. El puesto de técnico medio industrial y la dirección del centro de mayores corresponden al A2. Así lo concreta el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, publicado el 19 de octubre. Arquitectura e industria proceden de la oferta de empleo público de 2024. La dirección del centro de mayores figura en la de 2025. En total son tres vacantes, una por especialidad, dentro de la escala de Administración Especial.

Las tres utilizan el concurso-oposición y permiten concurrir por turno libre. Esto abre la participación a personas ajenas al Ayuntamiento que cumplan las condiciones correspondientes. El técnico industrial trabajará a tiempo parcial, una característica expresamente recogida en ambos boletines. El anuncio no cuantifica esa jornada ni publica un salario mensual. La especialidad requerida diferencia estas plazas de las vacantes informáticas de Leganés. Compartir una administración municipal como empleador no implica aceptar las mismas titulaciones ni aplicar idénticas pruebas.

Las dos bolsas administrativas tienen diez días naturales desde el anuncio autonómico

El BOCM incluye también una bolsa de técnico de gestión de Administración General. La segunda corresponde a administrativos para los departamentos de Recaudación y Contabilidad. Estas bolsas no añaden dos plazas a las tres anunciadas posteriormente en el BOE. Son procedimientos de creación de listas para atender necesidades de personal. El anuncio establece para ellas diez días naturales desde el siguiente a su publicación autonómica. Por tanto, su referencia es el 19 de octubre, no el anuncio estatal del día 24.

Aplicando literalmente ese cómputo, los diez días naturales transcurren del 20 al 29 de octubre, ambos incluidos. Es un cálculo sobre el plazo publicado, sujeto a posibles modificaciones oficiales. Para las tres plazas, el BOE fija veinte días hábiles desde el día siguiente a su publicación. Los sábados, domingos y festivos quedan fuera de ese segundo cómputo. Cada persona debe identificar primero si solicita una plaza o una bolsa. El mismo anuncio reúne oportunidades con calendarios que no son intercambiables.

El concurso-oposición exige comprobar las pruebas y los méritos de cada especialidad

El Estatuto Básico del Empleado Público diferencia el concurso-oposición de la oposición y del concurso de méritos. Para funcionarios, el concurso-oposición incorpora pruebas de capacidad y valoración de méritos. Los puntos por méritos no pueden determinar por sí solos el resultado. Por ello, disponer de experiencia profesional no equivale a conseguir una plaza. Tampoco permite deducir qué puntuación recibirá cada candidato sin conocer el baremo específico. Arquitectura, industria y dirección de mayores requieren comprobar sus respectivos documentos.

El anuncio autonómico sitúa las bases íntegras en la sede electrónica municipal. Indica el portal de transparencia, apartado 7, dedicado a bolsas y procesos de selección del año 2026. También señala el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los extractos consultados no detallan las titulaciones admitidas, las tasas o el número de ejercicios. La clasificación A1 o A2 no permite sustituir esos requisitos por cualquier grado universitario. La comprobación debe hacerse sobre la especialidad solicitada antes de pagar o registrar documentación.

La sede municipal publicará los siguientes avisos de los procesos selectivos

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases y convocatorias el 15 de octubre. El BOCM las anunció el 19 y el BOE publicó las tres plazas el 24. Esta secuencia explica por qué una fecha de aprobación no abre necesariamente la inscripción. El aspirante debe localizar el formulario de su proceso y comprobar cómo se presenta. Si la vía elegida admite firma electrónica, puede preparar su identificación mediante la guía para activar el certificado digital. Esa preparación no sustituye el registro de la instancia.

El Ayuntamiento establece que las actuaciones posteriores se anunciarán únicamente en el tablón municipal y la sede electrónica. Será necesario seguir esos canales después de presentar la solicitud. El justificante de registro permite acreditar cuándo se entregó y qué documentos la acompañaban. Si se solicitan varias especialidades, debe comprobarse la documentación exigida en cada expediente. Los datos que identifican las plazas y los dos calendarios figuran en el anuncio del BOCM y la resolución del BOE.