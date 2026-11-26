La reforma incorpora este supuesto al sistema de anticipos por pensiones impagadas. Exige un derecho reconocido judicialmente y mantiene requisitos económicos.

Los hijos mayores de edad con dependencia reconocida se incorporan expresamente a la protección del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. El Real Decreto-ley 35/2026, publicado este 11 de noviembre, amplía el alcance de los anticipos cuando existe una pensión judicialmente reconocida e impagada. La norma entra en vigor con carácter general el día 12, aunque sitúa desde el 1 de enero de 2027 la solicitud de los nuevos beneficios y derechos.

La dependencia reconocida abre un supuesto distinto al porcentaje de discapacidad

La protección alcanza a hijos menores y a mayores con discapacidad de al menos el 65 % o en situación de dependencia reconocida. La segunda vía no exige convertir el grado de dependencia en un porcentaje de discapacidad. Son reconocimientos diferentes. Para acreditar la condición correspondiente deberá aportarse una resolución o certificación del Imserso o del órgano autonómico competente, junto con la documentación exigida para el anticipo.

El cambio se añade a la reforma económica de octubre, cuyo anuncio recogía la información sobre el aumento de los anticipos. La novedad de noviembre se refiere al ámbito protegido y a determinados elementos del procedimiento. No crea una pensión universal para adultos con dependencia. Debe existir una obligación alimenticia reconocida por un tribunal español, una falta de pago y una unidad familiar que cumpla las condiciones económicas del fondo.

El anticipo cubre una obligación judicial y requiere comprobar el expediente

El fondo interviene ante pensiones establecidas en resolución judicial o convenio aprobado judicialmente. La nueva redacción incluye procesos de separación, divorcio, nulidad, disolución de parejas de hecho, filiación o alimentos. Tener gastos familiares o recibir ayuda informal de un progenitor no equivale a disponer de ese título judicial. La concesión requiere una instrucción administrativa que compruebe la procedencia del anticipo y finaliza mediante una resolución motivada.

La gestión se atribuye a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El Ministerio de Derechos Sociales presenta la ampliación como una forma de evitar que los incumplimientos perjudiquen a menores y personas dependientes. Esa finalidad no modifica por sí sola la pensión fijada judicialmente ni libera de su obligación a la persona deudora. El pago público tiene carácter de anticipo y está sujeto a las reglas de reconocimiento, mantenimiento y reintegro aplicables.

Los 300 euros proceden de octubre y no son una nueva subida de noviembre

El reglamento del Fondo de Alimentos fija un máximo de 300 euros mensuales por beneficiario desde la modificación publicada el 21 de octubre. Si la resolución judicial establece una pensión inferior, el anticipo se limita a ese importe. Si fija una cantidad superior, el fondo no cubre automáticamente toda la diferencia. El decreto de noviembre amplía la protección descrita, pero no modifica ese máximo mensual.

La regulación también condiciona el acceso a los ingresos de la unidad familiar. Su artículo 6 utiliza el salario mínimo interprofesional y coeficientes según el número de hijos, conforme a la reforma de octubre. Por eso deben evitarse cálculos basados en versiones antiguas que todavía mencionen únicamente el IPREM. El fondo es una medida específica dentro de las prestaciones de protección familiar; cobrar otra prestación no permite omitirla al declarar ingresos cuando deba computarse.

El procedimiento urgente mantiene el plazo de resolución de dos meses

La reforma contempla urgencia cuando los recursos no superen la mitad del límite económico aplicable o cuando la persona solicitante sea víctima de violencia de género. En esta vía basta acreditar que se ha instado la ejecución judicial de la resolución de alimentos, sin la acreditación adicional de dificultad de cobro exigida en el procedimiento ordinario. La violencia de género deberá justificarse mediante alguno de los medios admitidos por la legislación.

El plazo de resolución será de tres meses en el procedimiento ordinario y de dos en el urgente, desde la entrada de la solicitud en el registro competente. Para preparar una petición deben reunirse la resolución judicial, la documentación de ejecución, los datos económicos y el reconocimiento de dependencia o discapacidad cuando corresponda. El formulario y las instrucciones del órgano gestor deberán reflejar la ampliación. Una página informativa antigua no prevalece sobre la norma publicada ni acredita que los nuevos derechos puedan solicitarse antes de enero.