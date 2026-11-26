El preacuerdo de hostelería de Navarra mantiene los complementos de incapacidad temporal e incorpora al personal de viviendas turísticas.

La hostelería de Navarra tiene un preacuerdo para subir los salarios un 3,4% en 2026 y un 4,6% en 2027. UGT lo anunció el 3 de noviembre, con efectos retroactivos y conservación de los complementos durante las bajas. La negociación también incorpora al personal de viviendas de uso turístico. El convenio anterior permite comprobar qué derechos se mantienen y cuáles son las condiciones concretas que acompañan a esas mejoras.

Las subidas de hostelería de Navarra deben trasladarse a las tablas salariales

UGT, que declara una representación del 52% en el sector, ha firmado el preacuerdo en solitario. El sindicato estima atrasos superiores a 800 euros para una jornada completa de nivel III, o su parte proporcional. El importe individual deberá concretarse con las tablas resultantes y el periodo trabajado. Es el mismo cuidado necesario al consultar otras subidas salariales con atrasos. La publicación sindical del 3 de noviembre todavía no aporta una fecha cerrada de pago ni las nuevas tablas completas.

La tabla definitiva de 2025 publicada en octubre distingue salario base, plus de convenio y manutención. Para el nivel III recoge 1.325,03, 231,17 y 140,26 euros, respectivamente, y una referencia mensual de 1.696,47 euros. La antigüedad figura separada, por lo que identificar cada concepto ayuda al reclamar complementos impagados. Los porcentajes sucesivos también requieren cuidado. Como ejemplo matemático, una cantidad de 2.000 euros pasa a 2.068 tras un 3,4% y a 2.163,13 después de otro 4,6%. El ejemplo presupone aumentos consecutivos sobre esa misma cantidad.

El recargo del 75% por horas extra ya aparecía en el convenio anterior

El anuncio mantiene el pago de las horas extraordinarias con un recargo del 75%, su voluntariedad y el límite de 80 anuales. Hay un antecedente relevante en el artículo 25 del convenio publicado en 2023. Ese texto ya establecía un incremento del 75% cuando faltara un pacto sobre su abono entre empresa y representación laboral. Por eso, el porcentaje anunciado debe leerse junto a la regulación anterior. Una hora ordinaria hipotética de diez euros equivaldría a 17,50 euros con ese recargo.

El convenio anterior también prohíbe las horas extraordinarias habituales y permite determinadas necesidades excepcionales, como reparar daños urgentes o terminar trabajos ordinarios de forma ocasional. El artículo 35 del Estatuto establece otra precisión para entender el límite anual. Las horas compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes quedan fuera de ese cómputo de 80. También contempla una excepción para prevenir o reparar siniestros y daños extraordinarios urgentes. La existencia de un recargo económico no convierte cualquier prolongación habitual de jornada en admisible.

Los complementos durante la baja tienen condiciones y periodos diferentes

UGT comunica que se conservan los complementos de incapacidad temporal. Su contenido puede consultarse en el artículo 21 del convenio anterior. En accidente laboral o enfermedad profesional, establece completar la prestación hasta el 100% del salario legal de cotización. Excluye el plus de domingos y festivos. Para enfermedad común o accidente no laboral, ese complemento se reconoce desde el segundo hasta el día 90 de baja. Por tanto, el tipo de contingencia y la duración del proceso son datos necesarios para interpretar la protección salarial prevista.

Entre los días 91 y 180, el texto condiciona el complemento al índice de absentismo por incapacidad temporal del mes anterior en la empresa. Este no debe superar el 5,5%. Si existe hospitalización por enfermedad o accidente no laboral, contempla completar desde el primer día hasta el 90, con la misma exclusión salarial. Además, permite pactar otros sistemas entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. Estas condiciones explican por qué mantener el complemento no equivale a garantizar cualquier nómina íntegra durante cualquier baja.

Las viviendas turísticas se incorporan al ámbito anunciado del acuerdo

El preacuerdo incorpora a las personas empleadas en viviendas de uso turístico, según UGT. La ampliación interesa especialmente a quienes trabajan en alojamientos que deben identificar el convenio aplicable. El texto anterior ya extiende condiciones a camareras de pisos, personal de restaurante, cocina y recepción, cualquiera que sea su empresa. También regula la actividad realizada mediante contratas y subcontratas en empresas afectadas. La novedad anunciada deberá reflejarse en la redacción definitiva del ámbito funcional, que delimita las actividades comprendidas por el convenio.

El ámbito territorial del convenio publicado es Navarra y su artículo segundo excluye las funciones de alta dirección. Su vigencia inicial terminaba el 31 de diciembre de 2025, pero el artículo tercero mantiene el contenido normativo hasta su sustitución. Esa continuidad evita interpretar el cambio de año como una desaparición de las condiciones anteriores. El siguiente documento decisivo será el texto completo del nuevo convenio, con sus tablas y reglas de aplicación. Permitirá convertir los porcentajes y compromisos anunciados en referencias concretas para cada categoría profesional.